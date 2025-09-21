حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام رهبر انقلاب در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان به این شرح است:

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

- به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم.

عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد.

از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۳۰ شهریور ۱۴۰۴

***

 تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.

 این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان میشوند.

برچسب ها: پیام رهبری ، قهرمانی کشتی ایران ، مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، زاگرب
خبرهای مرتبط
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
واقعیت چیست؟ / سهرابی مغلوب قانون پیشنهادی ایران شد
لزوم نگاه ملی - میهنی به گوش‌شکسته‌ها؛
کاهش فاصله کشتی و فوتبال با هزینه دولتی
واکنش کاربران فضای مجازی به قهرمانی تاریخی کشتی ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور
پزشکیان سه‌شنبه به نیویورک می‌رود
پزشکیان: اگر حامیان چندجانبه‌گرایی متحد نباشند، بانیان یکجانبه‌گرایی بر آنها غلبه خواهند کرد
پزشکیان: ارائه خدمات به مردم بر مبنای طرح‌های «ژئوکد» و «جی‌نف» صورت خواهد گرفت
عراقچی: تیم ملی کشتی ایران با همت بی‌وقفه، تاریخ‌سازی کردند
رئیس‌جمهور: دولت برای حمایت از توسعه فناورانه کشور اهتمام جدی دارد
پیشنهاد «مطهری» به «پزشکیان»: درخواست ملاقات ترامپ را بپذیر
عارف: دولت چهاردهم با مرکز آمار ایران دستوری برخورد نمی‌کند
ارتش: امروز آماده‌تر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده‌ایم 
هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت
آخرین اخبار
رهبر انقلاب: آفرین به ورزشکار و مربی و مدیر؛ ملت را شادمان و کشور را آبرومند کردید
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
پزشکیان: مسیر دولت در رفع ناترازی‌ها قطعاً به نتیجه خواهد رسید
عزیمت وزیر امور خارجه به نیویورک برای شرکت در مباحث اجلاس سالانه سازمان ملل متحد
پزشکیان روز ملی جمهوری ارمنستان را تبریک گفت
برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور
پزشکیان: اگر حامیان چندجانبه‌گرایی متحد نباشند، بانیان یکجانبه‌گرایی بر آنها غلبه خواهند کرد
عارف: شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم
پیشنهاد «مطهری» به «پزشکیان»: درخواست ملاقات ترامپ را بپذیر
در برابر هرگونه تهدید احتمالی، عزت اسلام و ایران را پاس خواهیم داشت
هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت
تبیین واقع‌گرایانه جنگ تحمیلی نیاز راهبردی جامعه است
آرامش و امنیتِ پایدار مرهون گفتمان مقاومت است
پزشکیان سه‌شنبه به نیویورک می‌رود
عراقچی: تیم ملی کشتی ایران با همت بی‌وقفه، تاریخ‌سازی کردند
ارتش: امروز آماده‌تر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده‌ایم 
رئیس‌جمهور: دولت برای حمایت از توسعه فناورانه کشور اهتمام جدی دارد
پزشکیان: ارائه خدمات به مردم بر مبنای طرح‌های «ژئوکد» و «جی‌نف» صورت خواهد گرفت
عارف: دولت چهاردهم با مرکز آمار ایران دستوری برخورد نمی‌کند
سپاه: هرگونه خطای محاسباتی جدید دشمن، پاسخ مهلک به همراه خواهد داشت
اصلاح اساسی ساختار بودجه‌ریزی کشور با بررسی تک‌مرحله‌ای بودجه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۳۰ شهریور
اسنپ‌بک بر فروش نفت و مبادلات بانکی تاثیر نخواهد داشت
قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی ایران بار دیگر نام ایران را بر بلندای افتخار نشاندند
عارف: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نشانه‌ای روشن از توانمندی جوانان ایران است