باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام رهبر انقلاب در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم. عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد. از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۳۰ شهریور ۱۴۰۴

تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.

این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان میشوند.