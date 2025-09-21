حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام رهبر انقلاب در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان به این شرح است:

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم. عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد. از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۳۰ شهریور ۱۴۰۴

تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.

 این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان میشوند.

برچسب ها: پیام رهبری ، قهرمانی کشتی ایران ، مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، زاگرب
خبرهای مرتبط
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
تاریخ‌سازی و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های جهان + فیلم و عکس
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
واقعیت چیست؟ / سهرابی مغلوب قانون پیشنهادی ایران شد
لزوم نگاه ملی - میهنی به گوش‌شکسته‌ها؛
کاهش فاصله کشتی و فوتبال با هزینه دولتی
واکنش کاربران فضای مجازی به قهرمانی تاریخی کشتی ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
جانم آقا
حواسش به همه بچه ها هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پارسا
۰۹:۲۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
این نتیجه تخصص در مسئولیت است الان چند سالی که آقای هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و آقای دبیر رئیس فدراسیون کشتی هستند این دورشته ورزشی واقعا موفق عمل کردند مسئولین توجه داشته باشن و در سایر نهاد ها هم از افراد متخصص استفاده بکنند بخصوص در فوتبال الان وقتشه که علی دایی هم در فوتبال نقش آفرینی بکنه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
فقط تخصص نیست نیت پاک هم مهمه درباره علی دایی این یکیو شک دارم. اشتباه مثبت دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دمتون گرم تن هاتون سلامت سرهاتون بالا که پرچم رو بالا بردید سر تعظیم میاریم پیشتون
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
کشتی جور فوتبال رو کشید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز حاج قاسم
۰۶:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
جانم به فدایت آقا جان
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
فدای ورزشکاران زحمتکش کشورم در رشته های انفرادی بشم که با حداقل امکانات، حداقل دستمزد. بیشترین تمرین و ریاضت کشیدن همیشه پرچم کشور رو در سرتاسر گیتی به اهتزاز اوردن و دل ملت رو شاد کردند. اما چی بگم از فوتبالیستها که دستمزدهای نجومی میگیرند و هیچ موفقیت ندارند بجز هدر دادن بیت المال و با تیم های ضعیف و لیگهای ضعیف بیشترین خرج از جیب مردم میکنند. وچنان گل باران میشن که از خجالت ادم نمیتونه از فوتبال مملکتش چه ملی و چه باشگاهی حرف بزنه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
فدایی رهبرم هستم
از بچه های کشتی آزاد و فرنگی سپاسگزارم
۲
۳
پاسخ دادن
Spain
ناشناس
۰۳:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ما شا الله لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم
آفرین
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دبیر با این استعداد یابی و استعداد پروری کولاک کرد
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
درد و بلاتون بخوره تو سر فوتبالی ها
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
سلام
چرا بانک مرکزی تهران مجوز پرداخت وام ازدواج به بانک صادرات کرمانشاه نمیده!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
لطفا پیگیری شود ممنون
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
سلام خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی
من یکسال پیش برای وام ازدواج تو بانک صادرات کرمانشاه ثبت نام کردم و تشکیل پرونده دادم اما اسمم فرستادن بانک مرکزی تهران برای پرداخت وام ،ولی متأسفانه بانک مرکزی تهران مجوز پرداخت وام به بانک صادرات کرمانشاه نمیده!!!!!!!!!!!؟
خواهشمندم بخاطر رضای خدا میخوام تشکیل زندگی بدهم لطفا پیگیری کنید که چرا بانک مرکزی تهران مجوز نمیده!!!!!!!!!!!
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
بر و بچه‌های کشتی بهترین مدال رو از رهبری گرفتند. ماشاءالله به شاخ شمشادهای کشور.
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
جانم بفدایت مولا جانم ?
لبیک یا خامنه ای ?
۸
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا دیگه علامت سوال گذاشته اید جلو جمله تون
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
آخرین اخبار
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
بالای ۶۰ درصد مردم جهان ایران را پیروز دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌دانند
رهبر انقلاب خطاب به جامعه کشتی: آفرین به شما که ملت را شاد و کشور را آبرومند کردید
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
پزشکیان: مسیر دولت در رفع ناترازی‌ها قطعاً به نتیجه خواهد رسید
عراقچی عازم نیویورک شد
پزشکیان روز ملی جمهوری ارمنستان را تبریک گفت
برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور
پزشکیان: اگر حامیان چندجانبه‌گرایی متحد نباشند، بانیان یکجانبه‌گرایی بر آنها غلبه خواهند کرد
عارف: شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم
پیشنهاد مطهری به پزشکیان: درخواست ملاقات ترامپ را بپذیر!
در برابر هرگونه تهدید احتمالی، عزت اسلام و ایران را پاس خواهیم داشت
هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت
تبیین واقع‌گرایانه جنگ تحمیلی نیاز راهبردی جامعه است
آرامش و امنیتِ پایدار مرهون گفتمان مقاومت است
پزشکیان سه‌شنبه به نیویورک می‌رود
عراقچی: تیم ملی کشتی ایران با همت بی‌وقفه، تاریخ‌سازی کردند
ارتش: امروز آماده‌تر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده‌ایم 
رئیس‌جمهور: دولت برای حمایت از توسعه فناورانه کشور اهتمام جدی دارد
پزشکیان: ارائه خدمات به مردم بر مبنای طرح‌های «ژئوکد» و «جی‌نف» صورت خواهد گرفت