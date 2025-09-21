تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۸ مدال تاریخی در پیکار‌های جهانی و ۱۸۰ امتیاز تیمی، قدرتمندانه بر سکوی جهانی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز از مجموع ۱۰ وزن رقابت‌های جهانی در کشور کرواسی برای دومین بار در تاریخ کشتی ایران و پس از ۱۱ سال، با اقتدار بعنوان قهرمانی جهان دست یافت.

رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۷ لغایت ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده‌بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه بعنوان قهرمانی دست یافت.

پس از تیم ایران تیم جمهوری آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

این قهرمانی در حال بدست آمد که تیم ملی کشتی آزاد نیز در این مسابقات بعنوان قهرمانی دست یافت بود و یک شب تاریخی برای کشتی ایران در جهان رقم خود چراکه ۲ تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران همزمان در رقابت‌های جهانی بعنوان قهرمانی دست پیدا کردند.

تیم ملی کشتی فرنگی برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ عنوان قهرمانی را بدست آورد و سه نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳، دو مقام سومی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ در کارنامه این تیم وجود دارد.

عکس تیمی فرنگی کاران ایران روی سکوی قهرمانی جهان

پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی ۵۷ مدال شامل ۱۸ مدال طلا، ۱۰ نقره و ۲۹ برنز در مسابقات جهانی کسب کرده است. تیم فرنگی همچنین نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی اوزان غیر المپیکی (۴ وزن) در سال ۲۰۲۴ را بدست آورده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های ۲۰۱۴ تاشکند حمید سوریان مدال طلا، امید نوروزی مدال نقره، افشین بیابانگرد مدال برنز و قاسم رضایی مدال برنز کسب کردند. تیم ایران با ۴۲ امتیاز آن سال قهرمان شد تیم‌های روسیه و ترکیه با ۳۶ و ۳۴ امتیاز دوم و سوم شدند.

سرمربیگری تیم ملی را در سال ۲۰۱۴ احد پازاج برعهده داشت و حسن رنگرز سرمربی فعلی تیم ملی آن سال به عنوان سرپرست در کنار ملی‌پوشان حضور داشت.

 

برچسب ها: مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی ، زاگرب
خبرهای مرتبط
رنگرز: این قهرمانی‌ها را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنیم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم
رهبر انقلاب: آفرین به ورزشکار و مربی و مدیر؛ ملت را شادمان و کشور را آبرومند کردید
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
حمله مربی استقلال به عارف آقاسی: دیگر به او اعتماد نداریم!
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
تساوی استقلال و پیکان در نیمه نخست/ تیم دقیقی ۱۰ نفره شد
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
استقلال ۲ - ۲ پیکان/ توقف آبی‌پوشان مقابل پیکانِ ده نفره در شب پر اشتباه مدافعان
آخرین اخبار
صدرنشینی تراکتور با پیروزی مقابل سپاهان در نقش جهان
رنگرز: این قهرمانی‌ها را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنیم
بایرلورکوزن ۱ - ۱ مونشن گلادباخ/ اوضاع با کسپر هیولمن هم تغییر نکرد
مایورکا ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ تداوم نتایج ضعیف شاگردان سیمئونه
ششمین برد هندبالیست‌های ایران در آسیا/ قطر هم حریف ملی‌پوشان نشد
مربی استقلال: دیگر به آقاسی اعتماد نداریم؛ او مقصر اکثر گل‌های خورده است
تاریخ‌سازی و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های جهان + فیلم و عکس
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم
حمله مربی استقلال به عارف آقاسی: دیگر به او اعتماد نداریم!
سعید اسماعیلی طلایی شد + فیلم
استقلال ۲ - ۲ پیکان/ توقف آبی‌پوشان مقابل پیکانِ ده نفره در شب پر اشتباه مدافعان
محمدمهدی کشتکار برنزی شد + فیلم
دیدار جنجالی لیگ امارات؛ مجیدی هم مغلوب الوصل شد
تساوی دو دیدار از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس
تساوی استقلال و پیکان در نیمه نخست/ تیم دقیقی ۱۰ نفره شد
کاهش فاصله کشتی و فوتبال با هزینه دولتی
صعود بلژیک به یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان با حذف فنلاند
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
لاتسیو ۰ - ۱ رم/ بغض کاپیتان سابق در دربی دلاکاپیتاله ترکید+ فیلم
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
رایزنی تاج برای دیدار تیم‌های ایران و مکزیک
حذف والیبال آرژانتین از قهرمانی جهان توسط ایتالیا
آبی‌ها به دنبال پایان دادن به ناکامی‌ها؛ پیکان در پی شکستن طلسم ۱۵ ساله
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا
افشاگری تاج از عدد و رقم زیان‌ها قرارداد‌های گران قیمت بازیکنان در لیگ
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند