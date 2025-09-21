باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز از مجموع ۱۰ وزن رقابت‌های جهانی در کشور کرواسی برای دومین بار در تاریخ کشتی ایران و پس از ۱۱ سال، با اقتدار بعنوان قهرمانی جهان دست یافت.

رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۷ لغایت ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده‌بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه بعنوان قهرمانی دست یافت.

پس از تیم ایران تیم جمهوری آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

این قهرمانی در حال بدست آمد که تیم ملی کشتی آزاد نیز در این مسابقات بعنوان قهرمانی دست یافت بود و یک شب تاریخی برای کشتی ایران در جهان رقم خود چراکه ۲ تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران همزمان در رقابت‌های جهانی بعنوان قهرمانی دست پیدا کردند.

تیم ملی کشتی فرنگی برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ عنوان قهرمانی را بدست آورد و سه نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳، دو مقام سومی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ در کارنامه این تیم وجود دارد.

پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی ۵۷ مدال شامل ۱۸ مدال طلا، ۱۰ نقره و ۲۹ برنز در مسابقات جهانی کسب کرده است. تیم فرنگی همچنین نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی اوزان غیر المپیکی (۴ وزن) در سال ۲۰۲۴ را بدست آورده است.

برای تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های ۲۰۱۴ تاشکند حمید سوریان مدال طلا، امید نوروزی مدال نقره، افشین بیابانگرد مدال برنز و قاسم رضایی مدال برنز کسب کردند. تیم ایران با ۴۲ امتیاز آن سال قهرمان شد تیم‌های روسیه و ترکیه با ۳۶ و ۳۴ امتیاز دوم و سوم شدند.

سرمربیگری تیم ملی را در سال ۲۰۱۴ احد پازاج برعهده داشت و حسن رنگرز سرمربی فعلی تیم ملی آن سال به عنوان سرپرست در کنار ملی‌پوشان حضور داشت.