باشگاه خبرنگاران جوان - نونو مورایس در نشست خبری پس از پایان بازی با پیکان که با تساوی ۲ بر ۲ همراه شد، اظهار کرد: بابت نتیجه ناراحت هستیم. به دروازه‌بان پیکان تبریک می‌گویم، او نمایش درخشانی داشت و مانع از پیروزی ما شد.

وی افزود: از بازیکنان استقلال رضایت داریم، آنها جنگیدند، موقعیت‌های زیادی خلق کردند و نشان دادند ظرفیت بازگشت به بازی را دارند.

مربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: در این سطح نباید اشتباهاتی مانند آنچه از سوی عارف آقاسی رخ داد تکرار شود. او بازیکن ملی‌پوش است و فرصت‌های زیادی به وی داده شد، اما نتواسته نمایش خوبی را ارائه دهد.

مورایس ادامه داد: در اکثر گل‌هایی که دریافت کرده‌ایم، عارف آقاسی مقصر اصلی بوده است. به همین دلیل اعتمادمان به او کم شده و احتمال دارد در بازی‌های آینده در ترکیب نباشد.

وی تصریح کرد: روی اشتباهات فردی ضربه می‌خوریم. استقلال تیم بزرگی است و نباید اینگونه گل دریافت کند. با وجود این، ایمان داریم در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

مربی تیم فوتبال استقلال اعلام کرد: بازیکنانم امروز با شور و انرژی بازی کردند و بیش از انتظار کار کردند تا برنده شویم. فضای تمرینات مثبت است، بازیکنان انگیزه بالایی دارند و این باعث امیدواری ماست.

مورایس تاکید کرد: فوتبال مثل گلوله برفی است؛ وقتی می‌برید جو فوق‌العاده می‌شود و وقتی بر اثر اشتباه گل می‌خورید، همه درباره‌اش حرف می‌زنند.

وی در پایان گفت: هیچ‌وقت تسلیم نمی‌شویم و برای موفقیت تیم هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم. از هواداران می‌خواهیم در این شرایط حساس پشت تیم باشند. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا شادی را به آنها هدیه دهیم.

منبع: ایسنا