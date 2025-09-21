باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیمهای فوتبال بایرلورکوزن و بوروسیا مونشن گلادباخ در دیداری از چارچوب هفتهی چهارم بوندس لیگای آلمان به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
بایرلورکوزن به رغم ارائه عملکردی بهتر نسبت به حریف و حفظ پیروزی تا آخرین ثانیهها، گل تساوی را در دقیقهی ۲+۹۰ دریافت کرد . در این مسابقه، مالیک تیلمان گل لورکوزن را به ثمر رساند و هریس تاباکوویچ، بازیکن تعویضی مونشن گلادباخ کار را به تساوی کشاند.
شیرهای بای آرنا از زمان حضور کسپر هیولمن روی نیمکتشان، از ۹ امتیاز ممکن تنها ۵ امتیاز کسب کردهاند. با این یک امتیاز، بایرلورکوزن ۵ امتیازی شد و در جایگاه دوازدهم جدول بوندسلیگا باقی ماند.