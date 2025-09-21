تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران در آخرین دیدار مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا برابر قطر به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا برابر قطر به میدان رفت و با نتیجه ۴۶ بر ۲۵ به برتری پرگل رسید و به عنوان صدرنشین راهی نیمه نهایی شد.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مرحله مقدماتی با کسب هر ۶ امتیاز ممکن صدرنشین گروه D شد و به دور دوم صعود کرد. ملی‌پوشان ایران در مرحله دوم با کویت، اردن و قطر هم‌گروه شدند که برابر هر سه حریف خود پیروز شدند و به عنوان صدرنشین راهی نیمه نهایی شدند.

کره نیز به عنوان صدرنشین گروه یک به نیمه نهایی رسیده است و در این مرحله با قطر دیدار خواهد کرد.

حریف ایران در نیمه نهایی بعد از بازی بحرین و چین‌تایپه مشخص خواهد شد.

رقابت‌های مرحله نیمه نهایی روز سه شنبه ۱ مهر و رقابت‌های فینال روز پنج شنبه ۳ مهر انجام خواهد شد.

برنامه و نتایج کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا:

ایران ۶۵ - مالدیو ۴

ایران ۴۴ - سوریه ۲۲

ایران ۳۱ - کره جنوبی ۲۵

ایران ۳۵ - کویت ۳۰

ایران ۴۲ - اردن ۲۲

ایران ۴۶ - قطر ۲۵

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور در اردن آغاز شده و تا ۳ مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.