حماس شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور را گامی مهم دانست و خواستار اقدامات عملی برای پایان جنگ غزه، توقف شهرک‌سازی و محاکمه سران صهیونیست شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که آخرین اقدام غرب برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم در تأیید حق مردم فلسطین برای داشتن سرزمین و اماکن مقدس خود و در تأسیس کشور مستقلی با پایتختی بیت‌المقدس» است.

حماس در عین حال اشاره کرد که به رسمیت شناختن فلسطین «باید با اقدامات عملی همراه باشد» و تاکید کرد که این اقدامات باید منجر به پایان فوری جنگ در غزه شود و پروژه‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را متوقف کند. 

حماس از جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و نهاد‌های آن، خواست تا «تمام اشکال همکاری و هماهنگی» با اسرائیل را متوقف کرده، اقدامات تنبیهی علیه آن اعمال کنند و برای محاکمه رهبران آن «به خاطر جنایاتشان علیه بشریت» تلاش کنند.

انگلیس، استرالیا و کانادا امروز و پیش از مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. این اقدام با واکنش شدید مقامات رژیم اسرائیل مواجه شده است. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل می‌گوید که در واکنش به این تصمیم، موضوع الحاق کرانه باختری را در جلسه بعدی کابینه مطرح خواهد کرد. او همچنین خواستار اعمال فوری حاکمیت در کرانه باختری و برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

در همین حال، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از این اقدام استقبال کرد و شناسایی رسمی کشورش را گامی تاریخی و برگشت‌ناپذیر در مسیر استقلال و راه‌حل دو کشوری دانست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، به رسمیت شناختن فلسطین ، کانادا
خبرهای مرتبط
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
واکنش خشم‌آلود بنی گانتس به تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
رزمایشی برای تقویت محور ترکی درتقابل با ایران و روسیه
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
آخرین اخبار
رزمایشی برای تقویت محور ترکی درتقابل با ایران و روسیه
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟
ادعای رسانه‌های صهیونیستی درباره نزدیک بودن توافق با سوریه
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
واکنش خشم‌آلود بنی گانتس به تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا
خشم تل‌آویو از به رسمیت شناخته شدن فلسطین: کرانه باختری را ضمیمه می‌کنیم
تشکیلات خودگردان: شناسایی کشور فلسطین گامی برگشت‌ناپذیر به سوی راه‌حل دو کشوری است
کرملین: پوتین معتقد به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جنگ اوکراین است
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۵۲۸۰ نفر رسید
الجولانی وارد نیویورک شد
کابل از آمریکا می‌خواهد تمامیت ارضی افغانستان را «تهدید» نکند
ناوگان جدیدی برای شکستن محاصره غزه از ایتالیا حرکت می‌کند
کرملین: انگلیس رهبر حزب جنگ اروپاست
تظاهرات مراکشی ها در حمایت از فلسطین
نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ به چین سفر کردند
۱۰ سرباز اسرائیلی در نزدیکی شهر غزه زخمی شدند
فرودگاه‌های اروپایی در تلاش برای رفع اختلال سیستم پرواز پس از حمله هکری
افشاگر چینی کووید به ۴ سال دیگر زندان محکوم شد
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری با اردن را مسدود کرد
انگلیس: به رسمیت شناختن فلسطین یک شبه یک کشور را ایجاد نمی‌کند
اردوغان: مجمع عمومی سازمان ملل باید راه‌حل دو دولتی برای فلسطین را تسریع کند
چین خواستار آتش‌بس جامع در غزه و به رسمیت شناختن فلسطین شد
کانال یوتیوب نیکلاس مادورو حذف شد
روس‌هراسی به نیت سفیدشویی از آمریکا و اسرائیل