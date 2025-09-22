باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که آخرین اقدام غرب برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم در تأیید حق مردم فلسطین برای داشتن سرزمین و اماکن مقدس خود و در تأسیس کشور مستقلی با پایتختی بیت‌المقدس» است.

حماس در عین حال اشاره کرد که به رسمیت شناختن فلسطین «باید با اقدامات عملی همراه باشد» و تاکید کرد که این اقدامات باید منجر به پایان فوری جنگ در غزه شود و پروژه‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را متوقف کند.

حماس از جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و نهاد‌های آن، خواست تا «تمام اشکال همکاری و هماهنگی» با اسرائیل را متوقف کرده، اقدامات تنبیهی علیه آن اعمال کنند و برای محاکمه رهبران آن «به خاطر جنایاتشان علیه بشریت» تلاش کنند.

انگلیس، استرالیا و کانادا امروز و پیش از مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. این اقدام با واکنش شدید مقامات رژیم اسرائیل مواجه شده است. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل می‌گوید که در واکنش به این تصمیم، موضوع الحاق کرانه باختری را در جلسه بعدی کابینه مطرح خواهد کرد. او همچنین خواستار اعمال فوری حاکمیت در کرانه باختری و برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

در همین حال، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از این اقدام استقبال کرد و شناسایی رسمی کشورش را گامی تاریخی و برگشت‌ناپذیر در مسیر استقلال و راه‌حل دو کشوری دانست.

