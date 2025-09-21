۹۰۰ بسته لوازم التحریر توسط ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان هندیجان توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی و به نیابت از شهدا بویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، رزمایش توزیع لوازم التحریر برگزار شد.

سرهنگ پاسدار سید جمال الدین علوی زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان هندیجان ضمن تقدیر از خیرین، گفت: امروز بیش از ۹۰۰ بسته لوازم التحریر در مناطق محروم شهرستان هندیجان توزیع شد.

وی درپایان افزود: در این اقلام که شامل کیف، دفتر و سایر ملزومات می‌باشد با مشارکت گروه های جهادی و خیرین تهیه و در بین دانش آموزان نیازمند توزیع گردید .

منبع: روابط عمومی بسیج هندیجان

برچسب ها: توزیع لوازم التحریر ، دانش آموزان نیازمند
