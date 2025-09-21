باشگاه خبرنگاران- سیده نسترن حسن آبادی؛ دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان، پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، در مصلای بزرگ سمنان به ایستگاه پایانی تدارکات رسید و این دیار کویری بار دیگر با قامتی استوار، آماده میزبانی از بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی، تاریخی و اعتقادی خویش شد.

این کنگره، نه تنها یادمانی آیینی، که پیمانی دوباره با خون شهیدان است؛ پیمانی که در طول ۴۷ سال گذشته بارها تکرار شد و امروز در سمنان، به فریادی بلند بدل گشته است: «ایستادگی رسم ماست، عزت میراث شهیدان است.»

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با دعوت از مردم این استان برای حضور در دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید، اعلام کرد:این رویداد ملی تا ششم مهر ماه در مصلای نماز جمعه سمنان برپا است و برنامه‌های متنوع و جذابی برای تمامی گروه‌های سنی تدارک دیده شده است.

استاندار سمنان در توضیح برنامه‌های کنگره گفت:فضاسازی محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج، نصب تصاویر شهدا، اجرای گروه‌های سرود با محوریت دفاع مقدس و ایستادگی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، اکران فیلم‌های مرتبط با شهدای استان، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و نمایشگاه تجهیزات نظامی، اجرای نمایش رزمی «وعده صادق»، شهربازی کودکان و نوجوانان و ده‌ها برنامه دیگر، بخش‌های متنوع این کنگره را تشکیل می‌دهند.

کولیوند با اشاره به نقش مردم استان سمنان در دوران دفاع مقدس افزود:جمعیت استان در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۸۹ هزار و ۴۶۰ نفر بود و کمتر از یک درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. تقدیم سه هزار شهید از این جمعیت، نشان‌دهنده حضور تمام‌قد و ایثارگری مردم این خطه برای دفاع از انقلاب اسلامی است.

دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان، علاوه بر پاسداشت یاد و خاطره شهدا، فرصتی است تا نسل امروز با فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا شود و ضمن گرامیداشت ارزش‌های دفاع مقدس، با روحیه ملی و انقلابی، مسیر عزت و امنیت کشور را به یاد آورد.

کنگره‌ای به وسعت تاریخ ایستادگی

سمنان در آستانه برگزاری این کنگره، کلاس درسی بزرگ را به نمایش می‌گذارد؛ درسی که با خون نوشته شد و امروز با عشق بازخوانی می‌شود. این کنگره یادآور استقامت مردمی است که هیچ‌گاه از هزینه‌های ایستادگی نهراسیدند و در برابر همه سختی‌ها، رسم مقاومت را به تاریخ سپردند.

جلوه‌ای از فرهنگ عاشورا

جبار دوست‌محمدیان، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، نیز با اشاره به حضور مواکب اربعینی در این کنگره گفت:مواکب سمنان، با همان روحیه عاشورایی، در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان کنگره پیشگام شده‌اند؛ از پذیرایی با چای و شربت تا تأمین نیازهای زائران.