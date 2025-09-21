به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -در آغازین روز هفته پرافتخار دفاع مقدس، نخستین رام قطار پنج‌ستاره رویال در مسیر بندرعباس به مشهد مقدس با حضور جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مسئولان ارشد استان هرمزگان، فرماندهان سپاه، و فعالان حوزه حمل‌ونقل و زیارت، به بهره‌برداری رسید.

این پروژه عظیم با همت جهادی مجموعه سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان، بنیاد تعاون بسیج و حمایت مسئولان استانی، با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شد تا گامی مؤثر در خدمت‌رسانی به زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام و عموم مردم ایران اسلامی باشد.

سردار اباذر سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام، در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس و اشاره به ارادت بی‌بدیل مردم هرمزگان به اهل‌بیت علیهم‌السلام، اظهار داشت: امروز، نسیم کرامت رضوی وزیدن گرفت و به برکت امام رئوف، شاهد رخدادی بزرگ‌تر هستیم؛ رخدادی که جلوه‌ای از مهر و عنایت آن امام همام است و دل‌های عاشق را از بندرعباس تا مشهدالرضا به هم پیوند می‌زند.

او افزود: جز عنایت خاصه حضرت رضا علیه‌السلام نبوده که در کمتر از یک سال، مجموعه اقامتی با نام مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در مشهد مقدس راه‌اندازی شد. در ایام تابستان، قریب به ۱۳ هزار نفر از زائران، شامل زیارت‌اولی‌ها، رزمندگان، جانبازان، بسیجیان و عموم مردم از این خدمات بهره‌مند شدند و امروز نیز شاهد گام بلندتری در مسیر خدمت به زائران هستیم.

این قطار، نخستین قطار صفر کیلومتر کشور است که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا طراحی و تجهیز شده است. شامل ۱۰ واگن، هر واگن دارای ۱۰ کوپه چهار نفره، و ظرفیت کلی ۴۰۰ نفر است. سرعت پایه آن ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت بوده و قابلیت افزایش تا ۱۲۰ کیلومتر را دارد. این امکانات، آسایش و ایمنی زائران را در مسیر بندرعباس به مشهد تضمین می‌کند.

سردار سالاری در پایان با تأکید بر مظلومیت و ولایتمداری مردم استان هرمزگان، خطاب به معاون وزیر راه گفت: با حمایت‌های حضرت‌عالی، تقاضا داریم زمینه برقراری حداقل دو سفر هفتگی به مشهد مقدس و یک سفر به تهران برای مردم استان فراهم گردد. این خواسته‌ی رزمندگان، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم شریف هرمزگان است.