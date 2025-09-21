قتل خانوادگی در رودبار؛ ۵ نفر کشته شدند

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفه ئی، گفت: در پی وقوع یک قتل خانوادگی دلخراش در یکی از روستاهای شهرستان رودبار جنوب که منجر به جانباختن ۵ نفر از اعضای یک خانواده شد، دستور ویژه برای بررسی فوری و دقیق این حادثه صادر شد.
وی افزود: پس از دریافت گزارش اولیه از وقوع یک درگیری خانوادگی، فورا تیمی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان رودبار جنوب به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، اختلافات خانوادگی علت اصلی این درگیری بوده که متأسفانه با استفاده از سلاح گرم ۵ نفر به قتل رسیدهاند.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع بیان داشت: دستور ویژهای برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین این جنایت صادر شده و مأموران پلیس آگاهی با تمام توان در حال پیگیری موضوع هستند.
منبع: پلیس کرمان