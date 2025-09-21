در پی وقوع یک قتل خانوادگی در یکی از روستا‌های رودبار که منجر به جان‌باختن ۵ نفر از اعضای یک خانواده شد، فرمانده انتظامی کرمان دستور ویژه برای بررسی این حادثه را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفه ئی، گفت: در پی وقوع یک قتل خانوادگی دلخراش در یکی از روستا‌های شهرستان رودبار جنوب که منجر به جان‌باختن ۵ نفر از اعضای یک خانواده شد، دستور ویژه‌ برای بررسی فوری و دقیق این حادثه صادر شد.‌

وی افزود: پس از دریافت گزارش اولیه از وقوع یک درگیری خانوادگی، فورا تیمی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان رودبار جنوب به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، اختلافات خانوادگی علت اصلی این درگیری بوده که متأسفانه با استفاده از سلاح گرم ۵ نفر به قتل رسیده‌اند.

 وی با تأکید بر اهمیت موضوع بیان داشت: دستور ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین این جنایت صادر شده و مأموران پلیس آگاهی با تمام توان در حال پیگیری موضوع هستند.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: قتل خانوادگی ، پلیس آگاهی
خبرهای مرتبط
"جنگ ۱۲ روزه" اقتدار ایران را به رخ کشید؛ اتحاد ملی سپر پولادین است / سکوت جهانی در برابر جنایات غزه دامن حاکمان را می‌گیرد
دستگیری قاتل در نرماشیر طی کمتر از ۲ ساعت
متخصص پزشکی اجتماعی:
با قایم باشک دنیا وآینده فرزندت را تغییر بده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دو بزرگراه بین المللی دیگر در کرمان احداث می شود
گام بلند کرمان به سمت ایجاد دهکده لجستیک
استان صادراتی کرمان، شرکت حمل و نقل بین المللی ندارد
قتل خانوادگی در رودبار؛ ۵ نفر کشته شدند
برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در استان کرمان
آخرین اخبار
قتل خانوادگی در رودبار؛ ۵ نفر کشته شدند
دو بزرگراه بین المللی دیگر در کرمان احداث می شود
گام بلند کرمان به سمت ایجاد دهکده لجستیک
استان صادراتی کرمان، شرکت حمل و نقل بین المللی ندارد
برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در استان کرمان
ارسال کاروان تجهیزات آموزشی، پرورشی و هنرستانی به مدارس کرمان
پایان مسابقات جوجیتسو در کرمان با قهرمانی تیم‌های تهران و زنجان
برقراری پرواز در مسیر تهران _کرمان _کیش و بالعکس