باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی - ابراهیم حاجیوند شصتی مسئول قرارگاه فرهنگی، جهادی و محرومیت زدایی شهید حاج قاسم سلیمانی در گفت‌وگو با ....اظهار کرد: این بسته ها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، تراش، پاک‌کن، مداد رنگی، ست خط‌کش، جامدادی و سایر اقلام ضروری بوده و ارزش هر بسته بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: بسته‌های لوازم التحریر با همکاری بنیاد برکت، خیرین، مرکز نیکوکاری شهید حاج قاسم سلیمانی، گروه‌های جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید احمد حاجیوند الیاسی، خانه هلال در امتداد غدیر، کانون فرهنگی رهروان ولایت، کانون فرهنگی اجتماعی شهید سلیمانی و پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل العباس (ع) در محلات کم برخوردار و همدل توزیع شده است.

حاجیوند شصتی ضمن قدردانی از خیرین تاکید کرد: از همه عزیزان دعوت می‌کنیم تا با ادامه حمایت‌های خود، به کاهش مشکلات اجتماعی نیازمندان به ویژه دانش‌آموزان کمک کنند تا بتوانیم آینده‌ای روشن‌تر و پایدار برای جامعه‌مان بسازیم.

این اقدام ارزشمند همزمان با هفته دفاع مقدس، گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی و آغاز سال تحصیلی جدید، در حال انجام است و توزیع بسته‌ها همچنان ادامه دارد.