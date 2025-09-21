باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار علی فدوی در نشست شورای اداری استان یزد که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با یادآوری جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: این رژیم با وجود کشتار بیش از 60 هزار انسان بیگناه هنوز موفق به شکست حماس نشده و امروز در انزوای بینالمللی گرفتار آمده و مقاومت اسلامی توانسته نقشههای دشمن را ناکام بگذارد و این تجربه در عرصه جهانی بیسابقه است.
وی با اشاره به جنگ 12 روزه که از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران طراحی شده بود، تصریح کرد: سرعت و دقت سپاه در پاسخگویی به این حمله در نوع خود بینظیر بود، همین واکنش باعث شد دشمن در مدت کوتاهی دریابد که با ارادهای مستحکم و توان دفاعی آماده روبهرو است، بنابراین ادامه درگیری را غیرممکن دانست و مجبور شد خواستار آتشبس شود.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: دشمنیها علیه انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب آغاز شد. از 15 آبان 57 تحریمهای اقتصادی علیه ملت ایران وضع شد و در تمام این سالها، فشارهای گوناگون از جمله حملات مستقیم و غیرمستقیم نظامی، اقتصادی و رسانهای بر کشور تحمیل شد. با این وجود، نظام اسلامی به پشتوانه ایمان و مقاومت مردم توانسته است در برابر تمامی این فشارها ایستادگی کند.
فدوی با تأکید بر اینکه اساس پیروزی در آموزههای اسلامی ریشه دارد، گفت: اگر ساختار حکمرانی بر مدار دین پیش رود، به تصریح آیات قرآن، هیچ شکست و ضعفی در برابر دشمن معنا نخواهد داشت. امام خمینی(ره) از آغاز بر حقانیت انقلاب تأکید داشت و اگر چه انقلاب مسلحانه نبود، اما وقتی دشمن حمله کرد، دفاع مسلحانه وظیفهای اجتنابناپذیر شد. این اصل مشترک میان همه ادیان الهی است.
وی با اشاره به توانمندیهای گسترده دشمنان بهویژه آمریکا ادامه داد: بودجه نظامی آمریکا به اندازه مجموع بودجه نظامی تمام کشورهای جهان است، اما زمانی که به ایران حمله کردند، با پاسخی مواجه شدند که آنان را ناچار به عقبنشینی ساخت. اذعان خود دشمنان بهترین سند بر ناکامی آنها است و راز ماندگاری انقلاب نیز چیزی جز وعدههای الهی در قرآن و ایمان مردم به این وعدهها نیست.
جانشین فرمانده کل سپاه اضافه کرد: جنگ 12 روزه تنها یک واقعه کوتاه نبود، بلکه محصول سالها برنامهریزی دشمنان بود. از سال 2006 و پس از جنگ 33 روزه لبنان، طرح حمله به ایران روی میز قرار گرفت و این بار آنان مطمئن بودند که میتوانند به اهداف خود برسند، اما آمادگی سپاه و نصرت الهی، معادلات دشمن را بر هم زد و نتیجه چیزی جز پیروزی ایران نبود.
فدوی با بیان اینکه تکلیفمداری اساس کار مسئولان است، خاطرنشان کرد: هیچ وظیفهای بالاتر از خدمت به مردم و قرار دادن خواستههای آنان در اولویت وجود ندارد. مسئولان باید نوکری ملت را افتخار خود بدانند و این اصل را در عمل پیاده کنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود درباره تهدیدهای امنیتی روز افزود: امروز در کشور ما هر فردی هر سخنی را آزادانه مطرح میکند و این موضوع باعث میشود جمعآوری اطلاعات برای دشمن آسان شود. از سوی دیگر تلفنهای همراه هوشمند یکی از ابزارهای مهم دشمن در ردیابی و نقطهیابی افراد هستند و سامانههای موشکی و پهپادی نیز اغلب بر همین فرکانسها تنظیم میشوند. بنابراین هوشیاری اطلاعاتی و امنیتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
تسنیم