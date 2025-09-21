باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از برگزاری نشستهای هماهنگی برای برنامههای یومالله ۱۳ آبان خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد ۱۳ آبان گفت: در این نشستها، گزارش دستگاههای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ارائه شد و مقرر گردید کمیتههای تخصصی شامل کمیته دانشآموزی، کمیته دانشجویی، کمیته هیئات مذهبی و کمیته اجرایی جلسات خود را برگزار کنند تا جزئیات برنامهها و محتوای مراسم بررسی و نهایی شود.
رستمی با بیان اینکه امسال ۱۳ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است، افزود: به همین دلیل، انتظار میرود هیئات مذهبی حضوری پررنگ و معنادار در این مراسم داشته باشند و هماهنگیهای لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها همچنین از فضاسازی شهری در تهران و کلانشهرها خبر داد و تصریح کرد: این موضوع با هماهنگی شهرداریها، استانداریها و وزارت کشور انجام خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: وزارت آموزش و پرورش نیز بهگونهای برنامهریزی خواهد کرد که دانشآموزان علاقهمند بتوانند با هماهنگی مدارس خود، با کمترین مشکل و بیشترین نظم در مراسم ۱۳ آبان شرکت کنند.