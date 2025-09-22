باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -کمیسیون انتخابات سوریه اعلام کرد که قرار است انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخ ۵ اکتبر (۱۳ مهرماه) مطابق با اعلامیه قانون اساسی این کشور که زمستان سال گذشته اعلام شد، برگزار شود.

مجلس خلق سوریه توسط مقامات جدید این کشور که پس از برکناری بشار اسد قدرت را به دست گرفتند، منحل شد.

مجلس قانونگذاری آینده که برای یک دوره انتقالی پنج ساله خدمت خواهد کرد، شامل ۲۱۰ قانونگذار خواهد بود. در این میان، ۱۴۰ نفر توسط کمیته‌های محلی تحت نظارت کمیسیون انتخابات و ۷۰ نفر مستقیماً توسط احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه معرفی خواهند شد.

این انتخابات در تمامی استان‌های سوریه برگزار نمی‌شود. نیمه تابستان امسال، دولت موقت سوریه اعلام کرد که به دلیل وضعیت امنیتی و سیاسی، انتخاب در استان جنوبی سویدا و چند منطقه دیگر که محل درگیری بوده‌اند، به دلایل امنیتی به تعویق خواهد افتاد.

طبق اعلامیه قانون اساسی سوریه که در بهار امسال تصویب شد، پارلمان انتقالی این کشور به مدت ۳۰ ماه فعالیت می‌کند و دارای مجوز قابل تمدید خواهد بود. این پارلمان تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات جدید، نقش خود را ایفا خواهد کرد.

منبع: العربیه