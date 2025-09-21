در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال تراکتور تبریز قهرمان فصل گذشته لیگ در صدر جدول ایستاد، شمس‌آذر قزوین قعرنشین شد، پرسپولیس در جایگاه ششم و استقلال در رده هشتم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۸ دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی امروز با انجام ۲ دیدار به پایان رسید که جمعه ۲۸ شهریور نیز ۶ دیدار دیگر این هفته، برگزار شده بود.

در ادامه رتبه‌بندی ۱۶ تیم لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم، آمده است:

۱- تراکتور: ۷ امتیاز

۲- گل گهر سیرجان: ۷ امتیاز

۳- خیبر خرم آباد: ۷ امتیاز

۴- پیکان تهران: ۶ امتیاز

۵- چادرملو اردکان: ۶ امتیاز

۶- پرسپولیس تهران: ۶ امتیاز

۷- فجرسپاسی شیراز: ۵ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)

۸- استقلال تهران: ۵ امتیاز

۹- ملوان بندر انزلی: ۵ امتیاز

۱۰- ذوب آهن اصفهان: ۴ امتیاز

۱۱- فولاد خوزستان: ۴ امتیاز

۱۲- آلومینیوم اراک: ۳ امتیاز

۱۳- استقلال خوزستان: ۲ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)

۱۴- سپاهان اصفهان: ۲ امتیاز

۱۵- مس رفسنجان: ۲ امتیاز

۱۶- شمس آذر قزوین: ۱ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)

