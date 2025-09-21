باشگاه خبرنگاران جوان - ۸ دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی امروز با انجام ۲ دیدار به پایان رسید که جمعه ۲۸ شهریور نیز ۶ دیدار دیگر این هفته، برگزار شده بود.
در ادامه رتبهبندی ۱۶ تیم لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم، آمده است:
۱- تراکتور: ۷ امتیاز
۲- گل گهر سیرجان: ۷ امتیاز
۳- خیبر خرم آباد: ۷ امتیاز
۴- پیکان تهران: ۶ امتیاز
۵- چادرملو اردکان: ۶ امتیاز
۶- پرسپولیس تهران: ۶ امتیاز
۷- فجرسپاسی شیراز: ۵ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)
۸- استقلال تهران: ۵ امتیاز
۹- ملوان بندر انزلی: ۵ امتیاز
۱۰- ذوب آهن اصفهان: ۴ امتیاز
۱۱- فولاد خوزستان: ۴ امتیاز
۱۲- آلومینیوم اراک: ۳ امتیاز
۱۳- استقلال خوزستان: ۲ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)
۱۴- سپاهان اصفهان: ۲ امتیاز
۱۵- مس رفسنجان: ۲ امتیاز
۱۶- شمس آذر قزوین: ۱ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)