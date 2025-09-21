سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: باوجود کسب سه امتیاز ارزشمند و بازگشت به جایگاه مطلوب در جدول، از دست رفتن کنترل بازی در نیمه دوم رضایت من را جلب نکرد و باید این ضعف برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تراکتور امشب (یکشنبه) در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ بر یک سپاهان را در اصفهان شکست داد و با ۷ امتیاز به صدر جدول ردهبندی رسید.
دراگان اسکوچیچ در کنفرانسخبری پس از مسابقه حساس تراکتور مقابل سپاهان که با پیروزی دو بر یک این تیم همراه شد اظهار کرد: ابتدا تبریک میگویم به تیمم، کادر فنی، تمامی اعضای تیم و همچنین هواداران. بازی فوقالعاده سختی بود، خصوصاً بعد از دیدار دشواری که در امارات برگزار کردیم و خستگی بازیکنان کاملاً در زمین مشهود بود. در نیمه اول عملکرد بدی نداشتیم و توانستیم موقعیتهایی ایجاد کنیم، اما در نیمه دوم کنترل بازی از دست تیم من خارج شد؛ موضوعی که اصلاً با آن کنار نمیآیم و رضایتی از آن ندارم. با این حال در نهایت موفق شدیم بازی را ببریم.
وی افزود: این امتیاز برای ما بسیار مهم بود، زیرا توانستیم خودمان را به جایگاهی که به آن تعلق داریم برگردانیم و شروع بدی که در لیگ داشتیم را پشت سر بگذاریم. البته این بدان معنا نیست که از عملکرد تیمم راضی هستم؛ باید بهتر از اینها کار کنیم. نتیجه راضیکننده است، اما همانطور که گفتم از دست دادن کنترل بازی اصلاً پسند من نیست و قطعاً کار خواهیم کرد تا این موضوع در آینده برطرف شود.
سرمربی تراکتور تبریز بیان کرد: این دیداری بود که در آن شاهد ارسالهای متعدد، ضربات ایستگاهی فراوان و توپهای بلند بسیاری بودیم و تنها کافی بود با یک اشتباه، بازی به ضرر ما تمام شود. با این حال باور خودمان را حفظ کردیم و توانستیم مسابقه را به نفع خودمان تمام کنیم.
اسکوچیچ درباره گلهای تیمش نیز خاطرنشان کرد: برای من مهم نیست گل در دقیقه ۵ یا ۲۰ یا وقتهای اضافه به ثمر برسد؛ این اتفاقی است که رخ میدهد. هدف ما همیشه گلزنی در طول بازی است. هیچوقت برنامه ما این نیست که دفاعی بازی کنیم و بگذاریم در دقایق نهایی گل بزنیم. همانطور که دیدید در برخی مقاطع حریف هم خوب بازی میکرد و کنترل میدان را در دست داشت، اما باز هم تأکید میکنم خستگی بازیکنان من کاملاً مشهود بود.
وی ادامه داد: دیدار قبلی ما فوقالعاده سخت و سنگین بود و میشد بهوضوح احساس کرد سطح فنی و آمادگی بازیکنان تحلیل رفته است و این موضوع روی کیفیت بازی ما تأثیر گذاشت.
سرمربی تراکتور گفت: همانطور که توضیح دادم ما هیچ قصدی برای عقبنشینی نداشتیم. تعویضی که انجام دادم و صادق محرمی را به زمین فرستادم و دانیال را جلوتر بردم، دقیقاً به همین دلیل بود که بتوانم از توانایی دانیال در حمله و هجوم استفاده کنم. همه بازیکنان باور داشتند که میتوانیم نتیجه بگیریم و در نهایت هم گل دقیقه آخر را زدیم.
اسکوچیچ تصریح کرد: وقتی چنین اتفاقی میافتد و تیم در لحظات پایانی گل میزند و پیروز میشود، صحبت کردن درباره مسائل دیگر ساده است، اما باز باید بگویم از اینکه کنترل بازی از دست تیم من خارج شد بسیار ناراضی هستم. با این وجود سه امتیاز بینهایت مهمی را کسب کردیم.
وی در پایان عنوان کرد: اگر به بازیهای ابتدایی لیگ نگاه کنیم، مسابقاتی داشتیم که کاملاً بر میدان تسلط داشتیم، اما امتیاز از دست دادیم. این اتفاقات در فوتبال طبیعی است. در پایان هم باید بگویم محرم نویدکیا بینهایت مربی فوقالعاده و دارای شخصیتی بینظیر است و من واقعاً خوشحال شدم که ایشان را دیدم.