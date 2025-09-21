عمل آنژیوپلاستی شهرام لاسمی بازیگر کودک و نوجوان معروف به «قلقلی» امروز یکشنبه ۳۰ شهریور با موفقیت انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام لاسمی گفت: امروز، یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۴ پزشکان عمل آنژیوپلاستی را انجام دادند که خدا را شکر موفقیت‌آمیز بود. هم‌اکنون خطر رفع شده و تحت نظر پزشکان هستم.

وی ضمن قدردانی از کارکنان بیمارستان ۵۰۲ ارتش و باشگاه ملی هنرمندان و گروه پزشکی آرین طب گفت: این عزیزان در این دو روز بسیار زحمت کشیدند و مراقب حال روحی و جسمانی من بودند. همچنین از تمامی هموطنان مهربانم که برای سلامتی‌ام دعا کردند و نگرانم بودند متشکرم.

این هنرمند روز گذشته به علت سکته قلبی راهی بیمارستان شد.

شهرام لاسمی (زادهٔ ۲۶ آذر ۱۳۴۳) بازیگری است که با بازی در تلویزیون به قلقلی مشهور شده است. اولین بازی او در ۲۱ سالگی در برنامه‌ای به‌نام «بازی، شادی، تماشا» بود.

