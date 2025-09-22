وزیر امور خارجه پرتغال به رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورش را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پائولو رانگل، وزیر امور خارجه پرتغال اعلام کرد که این کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

پرتغال پس از انگلیس، کانادا و استرالیا، چهارمین کشوری است که امروز چنین اقدامی را انجام می‌دهد.

وزیر خارجه پرتغال گفت: «اعلامیه به رسمیت شناختن امروز نتیجه مستقیم تصمیم شورای وزیران در ۱۸ سپتامبر است و در یک فرآیند مشورتی اتخاذ شد». به گفته رانگل، در رئیس جمهور و اکثریت قریب به اتفاق احزاب دارای کرسی در پارلمان پرتغال با این تصمیم موافقت کرده‌اند.

پیش از این، مارسلو ربلو د سوزا، رئیس جمهور پرتغال حمایت کامل خود را از تصمیم دولت برای به رسمیت شناختن فلسطین ابراز کرده بود.

لوکزامبورگ و مالت نیز برنامه‌های مشابهی را برای به رسمیت شناختن فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل که چند روز آینده برگزار می‌شود، اعلام کرده‌اند.

کارشناسان می‌گویند به رسمیت شناختن فلسطین، گامی در جهت حمایت سیاسی از آن است و می‌تواند مسیر عضویت کامل آن در سازمان ملل را هموار کند. هر چند که عضویت کامل مستلزم تصویب آن در شورای امنیت است که می‌تواند توسط آمریکا وتو شود. در همین حال، این اقدام نمادین می‌تواند از نظر حقوق بین‌الملل به افزایش مشروعیت فلسطین کمک کرده و پیگیری پرونده‌های تجاوزگری رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی را تسهیل کند.

منبع: الجزیره