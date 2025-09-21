سرمربی تیم فوتبال البطائح گفت: از اینکه تیمم به الوصل باخت ناراحت نیستم و ناراحتی من این است که حق بازیکنانم پایمال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال البطائح تحت هدایت فرهاد مجیدی در هفته چهارم لیگ امارات در دیداری جنجالی با نتیجه یک بر صفر مغلوب الوصل شد.

فرهاد مجیدی پس از پایان این مسابقه در حالی که از داوری ناراحت بود، اظهار کرد: از اینکه تیمم باخت ناراحت نیستم و ناراحتی من این است که حق بازیکنانم پایمال شد.

وی افزود: بازیکنان من امروز مقابل الوصل دویدند، جنگیدند و حقشان شکست نبود، حق آنها پایمال شد و این من را ناراحت کرد.

سرمربی تیم فوتبال البطائح خاطرنشان کرد: اتفاقی که امشب و در بازی با الوصل رخ داد را همه فهمیدند. کسانی هم که نفهمیدند، منفعت آنها در این بوده که نفهمند.

مجیدی تصریح کرد: در نیمه دوم خیلی فشار آوردیم و واقعا مستحق شکست نبودیم. از عملکرد بازیکنانم خیلی راضی هستم.

وی در پایان گفت: الوصل باشگاه بزرگی است و بازیکنان باکیفیت و مربی خیلی خوبی دارد ولی امشب واقعا ما مستحق باخت نبودیم.