باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهره شعبانی-رسول کنعانی، دبیر جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم عصر امروز در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس با تأکید بر رویکرد عملگرایانه این جمعیت، گفت:بخش عمدهای از فعالیتها در مناطق محروم استان و با محوریت مساجد و همراهی ائمه جماعات متمرکز شده است.
او با اشاره به کمکهای نقدی و حمایتی در حوادث اخیر و حضور مؤثر جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در عرصههای اجتماعی گفت:راهاندازی کارگروههای تخصصی با حضور نیروهای دغدغهمند از گرایشهای مختلف، یکی از اقدامات کلیدی جمعیت بوده است.
به گفته کنعانی این کارگروهها با رصد مستمر مشکلات محلات، از طریق ارتباط با نمایندگان مجلس و نهادهای مسئول، پیگیریهای لازم را انجام میدهند.
او با مرور برنامههای فرهنگی سال گذشته، از برگزاری 11مراسم در 11مسجد استان طی ایام دهه بصیرت و دهه فجر خبر داد؛ برنامههایی که با استقبال گسترده مردمی همراه بوده و اجرای نمونههای مشابه در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
دبیر حامیان انقلاب اسلامی استان قم همچنین از برنامهریزی برای نخستین گردهمایی فعالان جمعیت خبر داد و گفت: تأسیس دفاتر جمعیت در مناطق مختلف استان نیز در حال پیگیری است تا زمینه مشارکت مستقیم مردم در اداره این دفاتر فراهم شود.
کنعانی با اشاره به موفقیت لیست پیشنهادی جمعیت در انتخابات گذشته، اظهار داشت: هدف ما فراتر از شعارهای سیاسی، شناسایی و حل مشکلات واقعی مردم است. در انتخاباتهای پیشرو نیز با اتکا به تخصص و کارآمدی نیروها، لیست جدیدی معرفی خواهد شد.
او در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، نقش رسانهها را در تحقق اهداف مردمی بسیار مهم دانست و افزود: همراهی رسانهها در شناسایی و انعکاس مشکلات استان قم، میتواند مسیر حل مسائل را تسهیل کند.