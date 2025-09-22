باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یونیسف اعلام کرد که از شهادت سه کودک در حمله هوایی امروز رژیم اسرائیل به جنوب لبنان «عمیقا شوکه و خشمگین» است.

این آژانس سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمله به کودکان غیرقابل قبول است و هیچ کودکی نباید هزینه جنگ را با جان خود بپردازد».

یونیسف در انتها خواستار آتش‌بس فوری برای محافظت از همه کودکان شد.

عصر امروز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله پهپادی رژیم اسرائیل به شهر «بنت جبیل» در جنوب لبنان منجر به کشته شدن پنج نفر از جمله سه کودک شده است. گفته شده که دو نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، این حمله را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا (رژیم) اسرائیل را برای توقف حملات آن تحت فشار قرار دهد.

حسن فضل‌الله، نماینده پارلمان و عضو حزب‌الله لبنان گفت: «آن‌ها (اسرائیل) بار دیگر ثابت کردند که توسل به حفاظت رسمی تحت نظارت بین‌المللی، امنیت و ثبات را برای لبنان فراهم نمی‌کند.»

ارتش لبنان هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اسرائیل همچنان به حمله علیه غیرنظامیان و روستا‌های جنوب این کشور ادامه می‌دهد و از پاییز سال گذشته که توافق آتش‌بس منعقد شده تا کنون، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ بار آتش‌بس را نقض کرده است.

منبع: الجزیره