در شمال شرق خرم‌آباد، کوهی سبز و رویایی به نام مخملکوه واقع شده است؛ جایی که طبیعت بکر و آبشارهای خروشان، تجربه‌ای متفاوت از طبیعت‌گردی را به بازدیدکنندگان هدیه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مخملکوه، با ارتفاع ۱۹۰۰ متر، یکی از زیباترین ارتفاعات لرستان است که به دلیل پوشش گلسنگ‌های سبزرنگش، چهره‌ای شبیه به مخمل پیدا کرده است. این گلسنگ‌ها در فصل بارندگی، کوه را در لباس سبز مخملی خود می‌پوشانند و جلوه‌ای رویایی ایجاد می‌کنند.

 

 

 

مخملکوه؛ جواهری سبز در دل لرستان که با گلسنگ‌هایش دل‌ها را می‌رباید

در دل مخملکوه، تنگه و آبشار شبیخون قرار دارند که با صدای خروشان آب و مسیرهای سنگ‌نوردی، گردشگران و طبیعت‌دوستان را به چالش و لذت همزمان دعوت می‌کنند.

 پارک جنگلی مخملکوه؛ رفاه و طبیعت دست در دست هم

در انتهای شمالی کوه، پارک جنگلی زیبایی با مساحتی نزدیک به ۵۰۰ هکتار ساخته شده است که امکانات رفاهی برای بازدیدکنندگان نیز فراهم شده است. این پارک، فرصتی برای استراحت و گشت‌وگذار در دل طبیعت فراهم می‌کند.

مخملکوه تنها ۳۵ کیلومتر از خرم‌آباد فاصله دارد و مسیر دسترسی به آن از سمت شرق شهر، امکان یک سفر کوتاه و دلنشین را برای گردشگران فراهم می‌کند.

