همایش یاس های خلیج فارس با حضور 200 نفر از دختران عضو طرح ملی یاس هرمزگان با همکاری جمعیت هلال احمر در استان برگزار گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ احسان احمدی سرخونی، معاون فرهنگی کمیته امداد استان هرمزگان در حاشیه این همایش اظهار داشت: این برنامه با حضور 200 نفر از دختران عضو طرح ملی یاس در هرمزگان با هدف مهارت افزایی ، تقویت روحیه کار تیمی در بین دختران طرح ملی یاس با همکاری جمعیت هلال احمر برگزار گردید.

احمدی سرخونی با اشاره به اینکه برنامه های این همایش با شعار دختران یاس، یاران آینده ساز به مدت سه روز ادامه خواهد یافت، افزود: کسب مهارت اعضای طرح یاس و شکوفاهی استعدادهای ناب با آموزش های توسع فردی ، امداد و نجات، مشاوره کار آفرینی و کسب درآمد، به همراه تجربه اردوهای شاد و پر نشاط از اهداف همایش یاس های خلیج فارس ویژه دختران طرح ملی یاس است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان هرمزگان به اهمیت کسب علم و دانش برای حضور مؤثر در جامعه اشاره کرد و گفت : در دوران کنونی کشورهایی موفق هستند که در بر علم و دانش تسلط کاملتری دارند و یکی از رویکردهای طرح ملی یاس نیز بر همین اساس کمک به توانمندسازی علمی و فکری دختران یاس می باشد.

شایسته ذکر است در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ نفر عضو طرح یاس استان هرمزگان هستند.

منبع:روابط عمومی کمیته امداد هرمزگان