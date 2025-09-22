باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - شاهرخ بیانی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تساوی آبی پوشان برابر تیم پیکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ما در مهره چینی مشکل داریم و منیر الحدادی و یاسر آسانی خوب هستند، اما نازون و جنپو اصلا در شرایط مسابقه نیستند. جنپو اصلا در دنیای دیگری است و من فکر نمیکنم او اصلا فوتبالیست باشد؛ و او نمیداند کجا قرار بگیرد و چه کار باید انجام بدهد. بازیکنان خارجی را باید از اول بازی در زمین مسابقه گذاشته شوند. چطور منیر الحدادی و یاسر آسانی میتوانند از اول بازی کنند، اما بقیه خارجیها آمادگی ندارند؟ فرق بین بازیکن کوچک و بزرگ در این است.
او افزود: باشگاه استقلال آن قدر پول برای خارجیها داده است، اما ساپینتو همه بازیکنان خارجی را در زمین مسابقه نمیگذارد. اگر خارجیها خوب نیستند پس چرا این بازیکنان گرفته شدند. بازیکن باید در تمرین خودش را نشان بدهد تا سرمربی تیم در ترکیب اصلی آن بازیکن را قرار بدهد. نمیدانم شرایط تمرینی استقلال به چه صورت است. از روزی که خارجیها به ایران آمدهاند ۲۰ روز گذشته است و اکنون باید آنها آماده باشند تا از اول بازی کنند، اما متاسفانه بدنشان آماده نیست. علاوه بر مهره چینی، دفاع ما هم مشکل دارد.
بیانی درباره اینکه آغاسی در دریافت گل دوم مقصر بوده است، بیان کرد: ما از روز اول در خط دفاع مشکل داشتیم و مدافعان در این چند بازی ضعیف عمل کردند و فاصله شان با هافبک زیاد است. هافبکهای دفاعی باید جلوی دفاع وسطی باشند و وقتی ما در ضد حملات اشتباه میکنیم، هافبکهای ما در خط دفاع نیستند و فاصله بین دفاع و هافبک زیاد است، به خاطر همین ما راحت گل میخوریم. تیم پیکان ۱۰ نفره بود، اما فاصله بین دفاع و هافبک وسط چقدر کم بود. هر دفعه که استقلال حمله میکرد، مربع وسطشان همیشه حضور داشتند. در بازی با الوصل امارات هم چنین مشکلی بود. به هر حال زمانی که توپ به زمین استقلال آمد، خط هافبک تیم پوشش نداده است. روزبه چشمی و اندونگ هافبک دفاع استقلال میتوانستند پوشش بدهند که ما این ۲ بازیکن را نداشتیم. زمانی که آغاسی اشتباه کرد و توپ را لو داد، چشمی باید نزدیک آغاسی بود. وقتی آغاسی توپ را لو داد، چشمی چقدر عقبتر بود. ما در چیدن نفرات و هم ساختار دفاعی مان مشکل داریم.
بیانی درباره اینکه عملکرد گلر تیم فوتبال پرسپولیس چطور ارزیابی میکند، گفت: وقتی موقعیت تک به تک میشود بهترین گلرها هم گل میخورند. اگر چشمی تعامل میکرد خیلی راحت میتوانست توپ را دفع کند. وقتی بازیکن از گلر رد میشد، آخرین بازیکن باید خیلی مواظب باشد و اگر قطار صدم ثانیه زودتر رسیده بود، توپ به پشت آغاسی میخورد و گل نمیشد. در استقلال همه بازیکنان استرس دارند و مشخص است. آن قدر گفتند که استقلال بازیکن خارجی گرفته است. البته در زمین مسابقه پیکانیها چقدر دویدند و در تمام توپهای ارسالی استقلال تاثیرگذار بودند و معلوم بود که بازیکنان پیکان با تمام وجودشان داشتند بازی میکردند. استقلال هیچ موقع با یک فوروارد برنده نمیشود و باید با ۳ مهاجم بازی کند و با سیستم ۴-۳-۳ بازی کند و فشار بیاورد، چون تمام تیمها ترسی دارند و میخواهند جلوی ما گل نخورند، اما میآییم با یک مهاجم بازی میکنیم. تیم حریف خط هافبک استقلال را میبندد و توپی به مهاجم نمیرسد تا گل بزند. هافت تایم دوم نگاه کنید و ببینید که چقدر توپ به تک مهاجم ما رسید. اصلا آبی پوشان با تک فوروارد نمیتوانند گل بزنند و حداقل با سیستم ۴-۴-۲ بازی کنند خیلی بهتر است و از کنارهها ۲ نفر اضافه شوند و در موقع حمله ۶ بازیکن باید باشند که راحت گل بزنند.
پیشکسوت استقلال درباره اینکه آینده آبی پوشان را چطور ارزیابی میکند، گفت: بله اوضاعش خوب میشود. ساپینتو باید از بازیکنش بازی بگیرد. مثلا وقتی بازیکن خارجی آماده نیست، چرا در ترکیب اصلی گذاشته میشود؟ بازیکن آماده باشد ۱۰ دقیقه هم میتواند تاثیرگذار باشد. وقتی تیم استقلال دارد حمله میکند، ساپینتو نباید تعویض میکرد. وقتی بازیکن جوان وارد زمین مسابقه میشود تا با سایر بازیکنان هماهنگ شود زمان میبرد. زمانی که تیم استقلال بر بازی سوار است، تعویض معنایی ندارد. زمانی که ما حمله نمیکنیم و فشار نمیآوریم تعویض باید انجام شود. سحر خیزان اصلا در بازی نبود و جنپو به زمین مسابقه آمد تاثیرگذاری نداشت.
او ادامهداد: در هر صورت من فکر میکنم تیم از لحاظ روحی و روانی باید آماده شود، چون الان روی بازیکنان فشار است و هواداران از تیم توقع دارند. برای استقلال بد است که با این همه بازیکن خارجی که گرفته است و این همه سرمایه گذاری که کرده است، برابر پیکان مساوی کند. اگر پنالتی اتفاق نمیافتاد، ما بازی را باخته بودیم. وقتی که تیم حریف ۱۰ نفره شده است، ما باید فشار را بیشتر کنیم و با ۳ فوروارد بازی کنیم و از سمت چپ و راست باید سانتر میشد تا شاید مدافعان حریف اشتباه میکردند و توپ وارد دروازه میشد. پیکانیها فشار آوردند و بازی ما را با دوندگی شان خراب کردند. انشاءالله درست شود و ساپینتو بتواند تیم را جمع و جور کند. ما بازیکن داریم، اما یکسری از آنها جایگاهشان را در استقلال نمیدانند. هواداران با تیم استقلال زندگی میکنند و سرخپوشان باید دوندگی شان بالا باشد. اگر دوندگی پیکانیها را استقلالیها داشتند در آن صورت ما ۴، ۵ گل میزدیم.