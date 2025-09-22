مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از بهره مندی بیش از ۳۰۰ هزار واحد دامی استان از مراتع احیا و اصلاح شده برای چرای دام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: امسال مساحتی حدود ۴۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان که در سنوات قبل از محل اعتبارات دولتی و با مشارکت بهره برداران عرصه‌های مرتعی احیاء و اصلاح شده بود، جهت بهره برداری و تعلیف دام مرتعداران ذی‌حق استان آزادسازی شد.

او افزود: ۳۲۵ هزار واحد دامی متعلق به ۶ هزار و ۴۰۰ خانوار مرتعدار و دامدار روستایی و عشایری، در ۱۱۰ منطقه در سطح استان به مدت ۸۰ تا ۹۰ روز از این مراتع بهره برداری خواهند کرد.

نصرآبادی اظهار کرد: همچنین این اقدام باعث افزایش تولید علوفه خشک و بالطبع علوفه قابل برداشت به میزان ۱۸ هزار تن به ارزش ریالی هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: قیمت هر کیلوگرم علوفه مرتعی معادل ۷۰ درصد قیمت جو است.

