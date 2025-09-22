به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان هم اکنون ۹۰ درصد نیات وقف در این شهرستان مربوط به عزاداری‌های ماه محرم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سلطان دوست رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان گفت: ۹۰ درصد از موقوفات شهرستان به ماه محرم و امام حسین (ع) اختصاص دارد.

او افزود: رسالت این اداره ترغیب و تشویق مردم به وقف‌هایی با توجه به نیاز جامعه است و از این رو از مردم می‌خواهیم وقف‌هایی که انجام می‌دهند را متناسب با نیاز روز جامعه انجام دهند.

سلطان دوست تصریح کرد: نیاز است وقف‌های مردم در زمینه‌های ازدواج جوانان، تأمین جهیزیه، درمان و تهیه دارو، کمک به دانش آموزان کم بضاعت و ... باشد تا کمکی به اقشار کم درآمد بشود.

به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ۵۳۵ موقوفه در شهرستان نهبندان ثبت شده است.

او بیان کرد: در یک سال گذشته ۸۵۰ متر مربع عملیات عمرانی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در بقاع متبرکه شهرستان در زمینه‌های ساخت زائر سرا، سرویس بهداشتی، ساخت شبستان و ... اجرا شده است.

سلطان دوست عنوان کرد: پذیرایی و اسکان ۲۶ هزار زائر پاکستانی، مسابقات قرآنی، محافل انس با قرآن، اسکان مسافران در بقاع متبرکه و طرح‌های آرامش بهاری، نشاط معنوی، ضیافت الهی و بصیرت عاشورایی از جمله اقدامات انجام شده در یک سال گذشته است.

