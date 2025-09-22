هیئت مدیره باشگاه سپاهان ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادرفنی این باشگاه را به دلیل کسب نتایج ضعیف کسر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه خانگی اش نقش جهان با نتیجه ۲ - ۱ مقابل تراکتور تبریز شکست خورد.

سپاهان تحت هدایت محرم نویدکیا با ۲ امتیاز در رده پانزدهم جدول لیگ برتر قرار دارد.

پس از این شکست خانگی هیئت‌مدیره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پی نتایج دور از انتظار تیم فوتبال سپاهان در هفته‌های اخیر، هیئت‌مدیره باشگاه پس از دیدار مقابل تراکتور تشکیل جلسه داد. پس از بررسی دقیق شرایط فنی و روانی تیم، تصمیم گرفته شد به‌منظور یادآوری اهمیت نتایج و ارتقای تمرکز، ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی کسر گردد.

 هیئت‌مدیره باشگاه تأکید می‌کند انتظار مجموعه مدیریت، هواداران و حامیان باشگاه چیزی جز بازگشت سریع به مسیر موفقیت و نمایش عملکردی در شأن نام بزرگ سپاهان نیست. حمایت‌های بی‌دریغ فولاد مبارکه و هواداران پرشور زمانی اثرگذار خواهد بود که با تلاش مضاعف کادر فنی و بازیکنان همراه شود.

 باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن قدردانی از صبوری و حمایت هواداران، اعلام می‌دارد تمام ظرفیت‌های خود را برای بازگرداندن تیم به جایگاه شایسته‌اش به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد کادر فنی با برنامه‌ریزی و اصلاح نقاط ضعف، سپاهان را در ادامه مسابقات به مسیر موفقیت بازمی‌گرداند.

Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۲:۵۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
این تیم با این مربی و بازیکن های بی غیرت باید منحل بشه تا جوونهای پایه سپاهان بیان
اصفهان کم بازیکنن جوون نداره که بریم امثال حسینی و دانشگر و .. بخرید با پول گزاف
