باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته پنجم لالیگا اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرایف میزبان ختافه بود که در پایان شاگردان هانسی فلیک حریفشان را با نتیجه ۳ - ۰ مغلوب کردند.

در دقیقه ۱۵ رافینیا با پاسی تماشایی توپ را به اولمو رساند؛ او هم با یک ضربه پشت‌پای هنرمندانه توپ را به فضای خالی انداخت و فران‎ ‎تورس موفق شد دروازه بان را باز کند تا آبی و اناری‌ها خیلی زود به گل برسند.

در دقیقه ۳۵ فران تورس با پاس خوب رافینیا در موقعیت تک‌به‌تک دروازه ختافه را باز کرد تا در این بازی دبل کرده باشد.

در دقیقه ۶۳ فرار خوب مارکوس رشفورد از جناح راست روی یک ضد حمله و پاس او در محوطه جریمه باعث شد تا دنی اولمو گل سوم بارسایی‌ها را به ثمر رساند تا اختلاف به ۳ گل برسد.