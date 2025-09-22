بارسلونا در هفته پنجم لالیگا موفق شد در ورزشگاه خانگی‌اش ختافه را با نتیجه ۳ - ۰ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  درچارچوب هفته پنجم لالیگا اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرایف میزبان ختافه بود که در پایان شاگردان هانسی فلیک حریفشان را با نتیجه ۳ - ۰ مغلوب کردند.

در دقیقه ۱۵ رافینیا با پاسی تماشایی توپ را به اولمو رساند؛ او هم با یک ضربه پشت‌پای هنرمندانه توپ را به فضای خالی انداخت و فران‎ ‎تورس موفق شد دروازه بان را باز کند تا آبی و اناری‌ها خیلی زود به گل برسند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۳۵ فران تورس با پاس خوب رافینیا در موقعیت تک‌به‌تک دروازه ختافه را باز کرد تا در این بازی دبل کرده باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۶۳ فرار خوب مارکوس رشفورد از جناح راست روی یک ضد حمله و پاس او در محوطه جریمه باعث شد تا دنی اولمو گل سوم بارسایی‌ها را به ثمر رساند تا اختلاف به ۳ گل برسد.  

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
 
