سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور گفت: ساعات جدید آغاز به کار ادارات دولتی از فردا ۷ صبح خواهد بود که برای شناور سازی ساعات ادارات غیر ستادی تصمیمی گرفته نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص جزئیات ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک‌ها از ابتدای مهر ماه گفت: ساعت کاری واحدهای نظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰ آغاز می‌شود و ساعت کاری واحدهای صنعتی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود. ساعت کاری ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است و ساعت کاری ادارات استانی از ساعت ۷:۰۰ شروع می‌شود.

وی ادامه داد:در بخش آموزش، ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ خواهد بود و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع ساعت کاری باز باشد. ساعت کاری بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ آغاز می‌شود و کارمندان باید از ساعت ۷:۰۰ در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

وی افزود: برای شناور سازی ادارات غیر ستادی هنوز تصمیمی اخذ نشده است و پیش از لایحه اختیار شناور سازی ادارات به مجلس ارائه شده بود که در این خصوص هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

