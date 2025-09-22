شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت تسهیلات فرزندآوری ابرا نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام فرزندآوری یکی از تسهیلات مالی دولت است که به خانواده‌هایی که صاحب فرزند جدید شده‌اند، پرداخت می‌شود. این تسهیلات با هدف حمایت از خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های فرزندآوری و تشویق جوانان به افزایش نرخ باروری در کشور در نظر گرفته شده است تا با هزینه‌های بالای تولد و نگهداری فرزند خانواده‌ها با چالش‌ها و مشکلات کمتری مواجه شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما پرداخت این تسهیلات در بانک سپه شهرستان قم با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.





متن پیام شهروندخبرنگار

الان بعد از یک سال صبر کردند در نوبت درخواست وام نوبت‌ام رسیده است رفتم بانک تمام مدارک را بردم و به من گفتند اگر موافقت کنید که ۶ ماه تنفس را نخواهی الان کارت را راه بیندازیم و پول را یک روزه به حساب شما واریز می‌کنیم. ولی با ۶ ماه تنفس باید صبر کنید تا سایت باز شود مگر دولت حق تنفس را اعلام نکرده است؟ پس چرا بانک مربوطه ((سپه شاه ابراهیم شهر قم))این جور شرطی را اعلام کرده است لطفأ پیگیری کنید چند روز دیگر مهلت دارم ونیاز شدیدی به این پول دارم.