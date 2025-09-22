باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت موسیقی دفاع مقدس ایران با موسیقی جهان + فیلم

موسیقیدان و آهنگساز در مورد موسیقی دفاع مقدس کشورمان و موسیقی جهان توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیروز ارجمند، موسیقیدان و آهنگساز با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص موسیقی دفاع مقدس و موسیقی جهان نکاتی بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط
تفاوت موسیقی دفاع مقدس ایران با موسیقی جهان + فیلم
young journalists club

کنسرت «کیتارو» در ایران به تعویق افتاد

تفاوت موسیقی دفاع مقدس ایران با موسیقی جهان + فیلم
young journalists club

کنسرت «کیتارو» لغو شد

تفاوت موسیقی دفاع مقدس ایران با موسیقی جهان + فیلم
young journalists club

موریکونه از نگاه فیلمسازان مشهور جهان/ آهنگسازی که خلاقانه و زیبا می‌نواخت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم
۱۸۵۵

نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم
۱۳۲۵

عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
۱۲۲۰

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
میوه‌هایی که برای دفع سنگ کلیه مفید هستند + فیلم
۱۰۴۴

میوه‌هایی که برای دفع سنگ کلیه مفید هستند + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم
۸۵۱

گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.