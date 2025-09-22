باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - علی ضامن صالحی فرد به مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالروز تاسیس اورژانس ۱۱۵ گفت: هم اکنون پایگاههای اورژانس جادهای و بین شهری، اتوبوس امبولانس، موتورلانس و اورژانس هوایی در استان فعال و آماده خدمات رسانی است.
وی افزود: فرسودگی ناوگان آمبولانس اورژانس، نوسازی ساختمانها و جذب تکنسینهای فوریت اورژانس و رفع کمبود نیروی انسانی از اولویتهای کنونی در این حوزه است.
صالحی فرد با اشاره به اینکه اورژانس با اقدامات حیاتی اولیه پیش بیمارستانی در لحظات طلایی بر بالین بیمار حاضر میشود گفت: در استان چهارمحال و بختیاری میانگین رسیدن اورژانس ۱۱۵ بر بالین بیمار در جادهها ۱۲ دقیقه و در نقاط شهری ۸ دقیقه میباشد که نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد.
نرگس عسگری سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان هم گفت: راه اندازی دومین مرکز پشتیبان دیسپچ از نیازهای اورژانس است که تا پایان سال محقق خواهد شد.
وی افزود: همچنین فعال کردن موتورلانسها به صورت پایلوت در شهرکرد و راه اندازی اورژانس بانوان برای اولین بار در استان از دیگر برنامههای پیش رو است.
گفتنی است: در این مراسم از تلاش های شبانه روزی نیروهای فوریت های پزشکی و کادر اورژانس تقدیر شد.