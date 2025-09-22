باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بررسی تصمیم‌های داور بازی استقلال و پیکان + فیلم

بازی تیم استقلال تهران و پیکان با‌ تساوی دو بر دو پایان رسید که داوری آن با حواشی زیادی رو‌به‌رو بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی دو تیم‌ استقلال تهران و پیکان در‌چارچوب لیگ برتر فوتبال با تساوی دو بر دو به پایان رسید در این بازی پیکان یک اخراجی داشت و استقلال یک پنالتی به دست آورد.

 

 
