\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645\u200c \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u0631\u200c\u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u062a\u0633\u0627\u0648\u06cc \u062f\u0648 \u0628\u0631 \u062f\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u067e\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0627\u062e\u0631\u0627\u062c\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u06cc\u06a9 \u067e\u0646\u0627\u0644\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0622\u0648\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0