کشف کتیبه‌های عربی با نام الله روی لباس‌های باستانی، ارتباط وایکینگ‌ها با اسلام را از زاویه‌ای جدید و شگفت‌انگیز آشکار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باستان‌شناسان با کشف کتیبه‌های عربی حاوی نام الله روی لباس‌های تدفین وایکینگ‌ها، فرضیه‌ای تکان‌دهنده مطرح کرده‌اند که تصویر کلاسیک جنگجویان وایکینگ را به چالش می‌کشد. این یافته شگفت‌انگیز نه تنها سوالات جدیدی درباره تاریخ آن‌ها ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند دیدگاه ما را نسبت به تعاملات فرهنگی و مذهبی در قرون وسطی به کلی دگرگون کند.

کشف کتیبه‌های اسلامی و راز ارتباط وایکینگ‌ها با اسلام

محققان در سوئد با بررسی دقیق لباس‌های خاکسپاری وایکینگ‌ها به کشفی حیرت‌انگیز دست یافتند. روی این پارچه‌های ابریشمی که قدمت آن‌ها به قرن نهم و دهم میلادی می‌رسد، نوارهایی با خط کوفی گلدوزی شده است. خط کوفی که قدیمی‌ترین شکل خوشنویسی عربی محسوب می‌شود، هزاران کیلومتر دورتر از خاستگاه اصلی خود پیدا شده است. این کشف مهم که با روش‌های نوین تحلیل نساجی ممکن شده، می‌تواند شواهد محکمی از تاثیر اسلام بر وایکینگ‌ها ارائه دهد و تصورات رایج را به چالش بکشد.

نام الله برای وایکینگ‌ها مقدس بوده است

این کتیبه‌ها صرفا الگوهایی تزئینی نیستند، بلکه به وضوح نام الله را در خود جای داده‌اند. به گفته کارشناسان، استفاده از چنین نمادهای مقدسی در لباس‌های مخصوص تدفین، اهمیت ویژه‌ای دارد. مراسم خاکسپاری بازتاب عمیق‌ترین باورهای یک فرهنگ درباره جهان پس از مرگ است؛ بنابراین، این یافته نشان می‌دهد که باورهای اسلامی برای وایکینگ‌ها اهمیت معنوی داشته است. این موضوع فرضیه ارتباط وایکینگ‌ها با اسلام را بسیار جدی‌تر می‌کند و این سوال را پیش می‌کشد که آیا آن‌ها صرفا تحت تاثیر بوده‌اند یا شاید برخی از آن‌ها حتی مسلمان بوده‌اند.

آنیکا لارسون، باستان‌شناس نساجی در دانشگاه اوپسالا، این ایده را یک قدم فراتر می‌برد. او به ارتباط میان این یافته و متون اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید در قرآن آمده که ساکنان بهشت لباس‌هایی از ابریشم به تن خواهند کرد. این موضوع می‌تواند دلیل استفاده گسترده و معنادار از ابریشم در مقبره‌های عصر وایکینگ‌ها را توضیح دهد. این یک الگوی هدفمند است، نه یک غنیمت تصادفی. بنابراین، این پارچه‌ها صرفا غنیمت جنگی یا کالای تجاری نبوده‌اند، بلکه نمادی از یک باور پذیرفته شده بوده‌اند.

تا پیش از این، بسیاری از باستان‌شناسان آثار شرقی یافت‌شده در مقبره‌های وایکینگ‌ها را نتیجه غارت یا تجارت راه دور می‌دانستند. اما لارسون معتقد است این مدل توضیحی ساده‌انگارانه دیگر برای همه چیز کافی نیست. این کشف کتیبه‌های اسلامی در مقبره وایکینگ‌ها نشان می‌دهد که ارتباطی عمیق‌تر، پیچیده‌تر و معنوی‌تر بین این دو فرهنگ وجود داشته است. این یافته‌ها تاریخ را از نو روایت می‌کنند و ما را به بازنگری در مورد دنیای به هم پیوسته وایکینگ‌ها و همسایگانشان وادار می‌کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وایکینگ ها ، جنگجویان خارجی
خبرهای مرتبط
۹ باور غلط درباره وایکینگ ها که باعث شده به اشتباه آن ها را وحشی و گستاخ تصور کنیم
راز سفر وایکینگ‌ها به جهان اسلام فاش شد+ تصویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
وایکنیگا الله و علی رو قبول داشتن ؟؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
نام «الله» و «علی» در دل سرزمین وایکینگ‌ها؛ آیا جنگجویان شمال مسلمان بودند؟
سایه سنگین بحران ۳۰ در ایران
چرا کلینی و صدوق با وجود درک عصر نواب اربعه، اطلاعات زیادی درباره نائبان خاص ارائه نکردند؟
کدام چت‌بات سیاستمدارتر است؟
نسل زد در محیط کار؛ فرصت یا تهدید؟
تفاوت ادیان آسمانی و اسلام با مکاتب عرفانی شرقی و غربی
فصل مدرسه و معادله چندوجهی مادران شاغل
گربه‌ها در پشت آن چشمان درخشان چه می‌بینند؟
این شبه‌قمر ۶۰ سال است زمین را تعقیب می‌کند
چگونه اسرائیلی‌ها برادرزاده پادشاه سوئد را ترور کردند؟
آخرین اخبار
فیلمساز اعتراضی یا لیدر پروژه نفوذ؟
۱۱ دهه، ۱۱ شاهکار؛ برترین فیلم‌های تاریخ از نگاه کاربران لترباکسد
بی‌تفاوتی اجتماعی؛ جرقه‌ای برای خشونت پنهان
آنتی‌بیوتیک‌ها در تخم‌مرغ؛ تهدید خاموش سلامت جامعه»
خشم، غم، کسالت، اضطراب؛ احساسات بدی که می‌توانند سودمند باشند
وقتی هوش مصنوعی زمان مرگ را پیش‌بینی می‌کند
روایتِ آن غروبِ آخر شهریور: از بوی نفت تا فریاد مردم»
چگونه اسرائیلی‌ها برادرزاده پادشاه سوئد را ترور کردند؟
از نیمکت تا سنگر؛ دانش‌آموزانی که درسشان را با خون نوشتند
شهیدی با چهره ماه؛ روایت رهبر انقلاب از نورانیت شهید رستمی
نسل زد در محیط کار؛ فرصت یا تهدید؟
فصل مدرسه و معادله چندوجهی مادران شاغل
این شبه‌قمر ۶۰ سال است زمین را تعقیب می‌کند
تفاوت ادیان آسمانی و اسلام با مکاتب عرفانی شرقی و غربی
چرا کلینی و صدوق با وجود درک عصر نواب اربعه، اطلاعات زیادی درباره نائبان خاص ارائه نکردند؟
گربه‌ها در پشت آن چشمان درخشان چه می‌بینند؟
سایه سنگین بحران ۳۰ در ایران
کدام چت‌بات سیاستمدارتر است؟
نام «الله» و «علی» در دل سرزمین وایکینگ‌ها؛ آیا جنگجویان شمال مسلمان بودند؟
هوش مصنوعی چطور جیب شما را خالی می‌کند؟
خواب دانش آموزان را این گونه تنظیم کنیم
آیا لبوبو تهدید فرهنگی است؟
یک روستا با دو برج تاریخی برای دیده‌بانی
سگ خانگی، بمب ساعتی پشمالو!
در زندگی مشترک اینگونه «منِ ما» را حفظ کنیم