باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - مراسم جشن شکوفه‌ها امروز در مدارس ابتدایی لرستان برگزار شد و دانش‌آموزان کلاس اولی نخستین روز حضور خود در مدرسه را جشن گرفتند.

آیین استانی این جشن در دبستان دخترانه شاهد ناحیه یک خرم‌آباد با حضور سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، جمعی از مسئولان، فرهنگیان و والدین دانش‌آموزان برپا شد.

سهرابی در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، مدرسه را خانه دوم دانش‌آموزان دانست و بر اهمیت همکاری خانواده‌ها و معلمان برای تربیت و آموزش بهتر نسل آینده تأکید کرد.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش لرستان، امسال حدود ۲۸ هزار نوآموز کلاس اولی در سطح استان وارد چرخه تعلیم و تربیت شدند.