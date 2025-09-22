همزمان با سراسر کشور، حدود ۲۸ هزار دانش‌آموز کلاس اولی در استان لرستان با حضور در مدارس، آغاز رسمی سال تحصیلی جدید خود را در قالب جشن شکوفه‌ها جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - مراسم جشن شکوفه‌ها امروز در مدارس ابتدایی لرستان برگزار شد و دانش‌آموزان کلاس اولی نخستین روز حضور خود در مدرسه را جشن گرفتند.

آیین استانی این جشن در دبستان دخترانه شاهد ناحیه یک خرم‌آباد با حضور سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، جمعی از مسئولان، فرهنگیان و والدین دانش‌آموزان برپا شد.

سهرابی در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، مدرسه را خانه دوم دانش‌آموزان دانست و بر اهمیت همکاری خانواده‌ها و معلمان برای تربیت و آموزش بهتر نسل آینده تأکید کرد.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش لرستان، امسال حدود ۲۸ هزار نوآموز کلاس اولی در سطح استان وارد چرخه تعلیم و تربیت شدند.

