مرد جوان که در پوشش امداد خودروی شخصی و به بهانه تعویض پمپ بنزین خودرو‌ها از رانندگان کلاهبرداری می‌کرد با همین شگرد باعث مرگ هولناک دختری جوان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پنجشنبه ۲۷ شهریور امسال گزارش مرگ دختر جوانی به نام نگار در یکی از بیمارستان‌های تهران بر اثر سوختگی به تیم جنایی اعلام شد. بدنبال این گزارش تحقیقات آغاز شد. مادر این دختر با شکایت به پلیس مدعی شد دخترش از سوی سارقان به قتل رسیده است.

وی همزمان با انتشار فیلمی از خود و تصاویر دخترش در فضای مجازی گفت: «بعد از مرگ دخترم شایعه کردند که او خودسوزی کرده است در صورتی که دخترم قربانی سرقت گوشی‌اش شد. سارقان ماشین او را که در نزدیکی محل کارش پارک کرده بود دستکاری کرده بودند تا خراب شود. این کار باعث آتش‌سوزی ماشین دخترم شد و به خاطر سوختگی ۶۰ درصد بعد از یک هفته دخترم فوت کرد. همان سارق با اینکه دید دخترم آتش گرفته هیچ کمکی نکرد و فرار کرد.»

با اینکه مادر مقتول چنین ادعایی داشت کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در تحقیقات و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه به یک خودروی نیسان امدادی رسیدند و با بدست آمدن شماره پلاک خودروی نیسان هویت صاحب آن به نام سروش شناسایی شد و کارآگاهان بلافاصله راهی مخفیگاه او شده و مرد ۳۰ ساله را یک هفته پس از حادثه دستگیر کردند. مرد جوان در بررسی‌های اولیه مدعی بود که بی‌گناه است، اما در مواجهه با مدارک و شواهد پلیسی به جرم خود اعتراف کرد. متهم به دستور بازپرس دادسرای امور جنایی پایتخت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرارگرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

جنایت ناخواسته

۳۰ سال دارد، مکانیک است و متأهل و می‌گوید یک بار به خاطر سرقت در شهرستان بازداشت و به تازگی هم از زندان آزاد شده است.

شغلت چیست؟ روی خودروام برچسب امداد خودروی شخصی زده‌ام و کار می‌کنم.

مجوز داری؟ نه. بدون جواز کار می‌کنم.

از شب حادثه بگو. در حال عبور از اتوبانی در غرب تهران بودم که متوجه شدم خانمی در کنار خودرواش ایستاده و خودرو خراب شده است. توقف کردم تا خودرو را درست کنم. خودرو مشکل خاصی نداشت، اما من به او گفتم پمپ بنزینت سوخته است و باید عوض شود. به این بهانه یک پمپ بنزین کارکرده روی خودروی نگار گذاشتم و پولش را گرفتم.

بعد چه اتفاقی افتاد؟ آن خانم کنار خودرو ایستاده بود، اما انگار بنزین نشت کرده بود که ناگهان مشتعل شد و آتش به لباس‌های آن خانم سرایت کرد. من که از دیدن این صحنه ترسیده بودم فوراً فرار کردم.

همیشه خودرو‌ها را دستکاری می‌کردی؟ این شگرد من بود. با دیدن خودرو‌های پژویی که خراب شده بودند به سراغشان می‌رفتم و با این ترفند که پمپ بنزین شما سوخته است و باید آن را عوض کنم، پمپ بنزین را عوض می‌کردم و با این ترفند هم یک عدد پمپ بنزین می‌فروختم و هم دستمزد می‌گرفتم و از طرفی ایراد خودرو را هم برطرف می‌کردم. گاهی اوقات هم افراد پمپ بنزین هایشان را به تصور اینکه سوخته به من می‌دادند.

تا حالا خودرویی آتش گرفته بود؟ نه من خودرو را خراب نمی‌کردم فقط قصدم کلاهبرداری بود، اما اینبار بخت با من یار نبود. من نمی‌خواستم به کسی آسیب برسانم و نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاد.

مادر مقتول گفته گوشی‌اش را سرقت کردی! نه. من سارق گوشی نیستم.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: اخبار جنایی ، مرگ
خبرهای مرتبط
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
متهم به قتل در یک قدمی محاکمه
مادرم ازدواج کرد؛ من هم او را کشتم!
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
پس اتحادیه چ کاره است؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
این نامرد ادعاداره که دزد نیست! وفقط قصد کلاهبرداری داشته! و اصلاً هم نمی خواسته به قربانیها صدمه وارد شود غیر از زیان مالی! آتشی با بنزین برپا کنید اگر آتش براو کارگرنشد بی شک فردی پاکدامن! درستکار! و پرهیزکار !و مومن! و اخلاقمدار !و منصف! و با شرف و با وجدان وبسیار حساسی است!بطوریکه شاهد بوده با حقه بازی اش عامل این آتش سوزی وجنایت! است ولی طاقت دیدن این صحنه را نداشته وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارکرده!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خیر نبینی چطور دلت اومد زنده در آتش بسوزه....انسانم آرزوست
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تو رو به خدا

اموزه های عملی
کتاب نیروی حال
و فراگیر کنیم

ریشه خود شناسی هس که تو تمام اموزه های دانشمندان اسلامی و ایرانی مون هس

با این تفاوت که
این نویسنده المانی مستقیم راهکارا دایمی و میگه

مثل روانشناسان زرد امروزی فقط درمان موقت نمیکنه

هر انسان خودش نیروی بزرگ تو درون داره نباید اسیر ذهنیات و برده دیگران بشه

این دزد برده ذهنیتاتش هس ک با روش دیگه باید صاحب مال بشه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۲:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا هیچ نظارتی نمیشه؟

ماموران پلیس بین راهی حداقل میتونن نظارت کنن

و برگه مجوز از رانندگان امداد خودرو ... درخواست کنن

این چ وضعشه؟؟

اکثر کارکنان دولتی تو ادارات زیر کولر یا کنار سوفاژ
فقط لم دادن!

این شهرداری هامون ک ۹۹ درصد پشت میز نشینن
و پیاده روها مثل کوه دامنه و قله دار هستن
برای ما بیچاره معلولان!

کوچه و پر زباله

نه فرهنگ سازی میکنن

اون از جنگلها پر از زباله مون و هیچ ظرف زباله و پاکبانی نیس
و
هیچ محیط بانی نیس حداقل فرهنگ سازی کنن و گردشگران متخلف و جریمه کنن

بیچاره حیوانات جنگلی داخل زباله تو رفت امد و در حال تغذیه ند


بجای روحیه شاد گرفتن افسرده میشم بر میگردم

من یک نفر چقدر زباله جمع کنم؟ پنهانی تو خودروی دیگه بذارم و ببرم تو ظرف زباله بندازم

خودم خودرو ندارم چون حقوق مکفی ندارم چون معلول مملکت م شغل درامد دار استخدام نمیکنن!
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر قانونی باشه که رافت اسلامی آن را وتو نکنه امثال این بیشرفها غلط می کنند با ابا و اجدادشان که در پوشش مکانیک و اسنپ و مامور کنتور آب و برق و پلیس‌ و سایر زحمتکشان جامعه ظاهر شوند و به مال و جان مردم بی گناه تعرض کنند .
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
در اصل عمل خبیث و شیطانی تو .پست فطرت
منتهی به آتش گرفتن خودرو میشده
با چه وجدانی نداشته ای .قبول کردی .که یک هم وطن در لتش بسوزد
اشد مجازات ..تا شاید درس عبرتی برای بقیه پفیوز ها و بی شرف ها شود
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
فقط اعدام در سریعترین زمان
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حق گو
۰۹:۴۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اعدام باتبر
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
کاش خدا زودتر عمرمان را تمام میکرد که دیگر اینهمه بدبختی را تحمل نمیکردیم
۹
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
کشور بی در وپیکر. برچسب زده نه کد داره نه کارت داره نه لباس مخصوص درست حسابی داره یعنی چی. اینا وظیفه کیه
۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چه انتطاریتی از دولت دارید
حتی اگر دولت .حداکثر سعی اش را بکند
خلافکار راهی برای خلاف پیدا میکند
خدا نکند در خانواده فرزتدان را اخلاق مدار بار نیاوریم
دودش توی چشم خودمان هم میرود. و هم جامعه و هم خود خلافکار میره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
جون مردم شده بازیچه خلافکارا
۰
۳۱
پاسخ دادن
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
آخرین اخبار
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال