باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آیا تیم ملی کشتی فرنگی ایران، قهرمان مسابقات المپیک خواهد شد؟ + فیلم

سرمربی پیشین تبم ملی کشتی فرنگی در خصوص مسابقات المپیک در رشته کشتی نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اشکانی، سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی با حضور در برنامه سلام تهران در مورد آینده کشتی فرنگی و مسابقات المپیک توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
آیا تیم ملی کشتی فرنگی ایران، قهرمان مسابقات المپیک خواهد شد؟ + فیلم
young journalists club

مروری بر ۱۰ فرنگی‌کار پرافتخار تاریخ

آیا تیم ملی کشتی فرنگی ایران، قهرمان مسابقات المپیک خواهد شد؟ + فیلم
young journalists club

قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در المپیک دانش آموزی با کسب ۸ مدال رنگارنگ

سوریان مدال طلا را به مادرش تقدیم کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم
۱۸۵۵

نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم
۱۳۲۵

عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
۱۲۲۰

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
میوه‌هایی که برای دفع سنگ کلیه مفید هستند + فیلم
۱۰۴۴

میوه‌هایی که برای دفع سنگ کلیه مفید هستند + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم
۸۵۱

گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.