آمریکا به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چندین متحد کلیدی خود را «نمایشی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آمریکا به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چندین متحد کلیدی از جمله انگلیس، استرالیا و کانادا را «نمایشی» خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده مدعی شد: «تمرکز ما همچنان بر دیپلماسی جدی است، نه ژست‌های نمایشی. اولویت‌های ما روشن است: آزادی گروگان‌ها، امنیت اسرائیل و صلح و رفاه برای کل منطقه که تنها بدون حماس امکان‌پذیر است.»

انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناختند؛ تغییری تاریخی در دهه‌ها سیاست خارجی غرب که خشم سریع اسرائیل و سرزنش ایالات متحده را به دنبال داشت.

فلسطینی‌های ساکن نوار غزه محاصره‌شده از این به رسمیت شناختن به عنوان یک پیروزی استقبال کردند، اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در پاسخ قول داد که یک کشور فلسطینی هرگز وجود نخواهد داشت.

قرار است کشور‌های دیگر، از جمله فرانسه، نیز در جریان مذاکرات کلیدی در افتتاحیه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز دوشنبه در نیویورک، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

اسرائیل به دلیل جنگ خود در غزه که بحران انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطین ایجاد کرده است، تحت فشار بین‌المللی زیادی قرار گرفته است. نتانیاهو تلاش برای به رسمیت شناختن را "پوچ" خواند و ادعا کرد که این امر موجودیت اسرائیل را "به خطر" می‌اندازد.

نخست وزیر اسرائیل گفت: "این اتفاق نخواهد افتاد. هیچ کشور فلسطینی در غرب رود اردن تأسیس نخواهد شد. "

او بعداً قول داد که شهرک‌های صهیونستی در کرانه باختری را گسترش دهد، جایی که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ در اشغالی که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شود، کنترل آن را در دست دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه