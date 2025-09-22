آمریکا به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چندین متحد کلیدی خود را «نمایشی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آمریکا به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چندین متحد کلیدی از جمله انگلیس، استرالیا و کانادا را «نمایشی» خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده مدعی شد: «تمرکز ما همچنان بر دیپلماسی جدی است، نه ژست‌های نمایشی. اولویت‌های ما روشن است: آزادی گروگان‌ها، امنیت اسرائیل و صلح و رفاه برای کل منطقه که تنها بدون حماس امکان‌پذیر است.»

انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناختند؛ تغییری تاریخی در دهه‌ها سیاست خارجی غرب که خشم سریع اسرائیل و سرزنش ایالات متحده را به دنبال داشت.

فلسطینی‌های ساکن نوار غزه محاصره‌شده از این به رسمیت شناختن به عنوان یک پیروزی استقبال کردند، اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در پاسخ قول داد که یک کشور فلسطینی هرگز وجود نخواهد داشت.

قرار است کشور‌های دیگر، از جمله فرانسه، نیز در جریان مذاکرات کلیدی در افتتاحیه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز دوشنبه در نیویورک، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

اسرائیل به دلیل جنگ خود در غزه که بحران انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطین ایجاد کرده است، تحت فشار بین‌المللی زیادی قرار گرفته است. نتانیاهو تلاش برای به رسمیت شناختن را "پوچ" خواند و ادعا کرد که این امر موجودیت اسرائیل را "به خطر" می‌اندازد.

نخست وزیر اسرائیل گفت: "این اتفاق نخواهد افتاد. هیچ کشور فلسطینی در غرب رود اردن تأسیس نخواهد شد. "

او بعداً قول داد که شهرک‌های صهیونستی در کرانه باختری را گسترش دهد، جایی که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ در اشغالی که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شود، کنترل آن را در دست دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: به رسمیت شناختن فلسطین ، کاخ سفید
خبرهای مرتبط
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تنها کلمه ای که گفتند راست است همین است نمایشی مگر اینکه کشور فلسطین را صحرای سینا در نظر بگیرند حتما مصر هم قبول خواهد کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چونکه بی بی نتیابو داره گر گرفته و کاخ سفید هم
پس میشه به فال نیک بگیریم
از عکس العمل شون میشه تا حدودی فهمید
ولی هزار چهره یند ...اصلا مورد اعتماد نیستند
توی روز روشن دورغ .تهمت و شایعه میسازند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر نمایشی است
پس چرا دارید ..می سوزیید
چونکه کاری از دست تون بر نمییاد
اینجوری دارید گر میگیرید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
به امید نابودی حکام خودفروخته عربی که شرف و هویت خود را در سه سطح فروخته و باخته اند: در سطح اول: به فرانسه . انگلیس، در سطح دوم: به آمریکا و در سطح سوم: به رژیم جعلی، جنایتکار و سرطانی اسراییل.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هر وقت آمریکا اسرائیل را به رسمیت نشناسد. یعنی فلسطین را به رسمیت شناخته.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شاهد
۰۹:۵۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اینها همه بهانه ای است برای ازبین بردن کرانه باختری وغزه دوم ونابود کردن بیت المقدس اینها همه نقشه وبهانه هست برای اقدام این همان بهانه گیری بنی اسرائیل است برای ادامه دادن کشتار
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
حقیقت محض است نه ادعا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خوب میدونه چه خبره
۰
۰
پاسخ دادن
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
آخرین اخبار
سواستفاده باکو از شورشیان سودان برای ارسال سلاح به اوکراین
انفجار در بازار آنتالیا؛ یک کشته و سه زخمی
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
ادعای فاکس نیوز: حماس نامه‌ای برای ترامپ فرستاده و خواستار آتش‌بس شده است
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
اردوغان ادعای چانه‌زنی با پسر ترامپ برای ترتیب ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد
پوتین: آماده تمدید یکساله پیمان استارت جدید هستیم
کرملین: روسیه از راه‌حل دو دولتی در مورد فلسطین حمایت می‌کند
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
کرملین نقض حریم هوایی ناتو را تکذیب کرد
مالت رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
دیپلماسی علمی ایران و افغانستان با محوریت نمایشگاه افغان ساینس
گزارش سازمان جهانی بهداشت اغراق آمیز است
رایزنی طالبان برای تامین آب کابل
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
شهرداری‌های فرانسه با وجود هشدار دولت پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند
افزایش بیماری‌های غیرواگیر و اختلالات روانی در افغانستان
اردوی یک روزه دانش‌آموزان افغانستانی در مشهد پیش از سال تحصیلی جدید
آسمان افغانستان در اشغال آمریکا است
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
یک کشته و ۲۱۶ بازداشتی در تظاهرات گسترده علیه فساد در فیلیپین
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
تعطیلی ۳۶ ساعته فرودگاه هنگ کنگ به دلیل ابرطوفان راگاسا
قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد
هشدار مقامات اروپایی به اسرائیل در مورد طرح‌های الحاق کرانه باختری
شمار کشته‌شدگان انفجار تانکر گاز در مکزیک به ۲۸ نفر رسید