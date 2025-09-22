باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس کل دادگستری تهران با تاکید بر ابعاد مختلف عفو معیاری گفت: این عفو از چندین بعد حائز اهمیت است. بعد سیاسی آن در شرایطی که دشمنان غربی ملت و نظام با فشارهای غیرقانونی بینالمللی در حوزه اتهامات حقوق بشری، تهدیدات هستهای و جنایات رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد تفرقه در میان آحاد ملت ایران هستند، تأثیر بسزایی در نمایش باطن واقعی نظام اسلامی مبنی بر عطوفت و رأفت توأم با قانونمحوری دارد.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به ابعاد گوناگون این عفو معیاری که با موافقت حکیمانه مقام معظم رهبری صادر شده است، آن را نشانهای از عطوفت و رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی در کنار قانونمحوری دانست.
وی افزود: به عنوان نمونه، تخفیف در مجازاتی که شخص به سلب حیات در جرایمی همچون تهیه و توزیع و یا قاچاق مواد مخدر در سطح عمده محکوم شدهاند و همچنین رأفت اسلامی که برخی محکومین امنیتی را مشمول شده پاسخی قاطع به اتهامات حقوق بشری برخی از معاندین است و رویکرد اخلاقی و انسانی نظام را تبیین میکند.
بخشش جزای نقدی، کاهش بار مالی محکومینی که به دلیل عجز از پرداخت در زندان به سر میبرند
القاصی در ادامه به جنبه اقتصادی این دستورالعمل اشاره کرد که بخشش جزای نقدی، کاهش بار مالی برای آن دسته از محکومین که به دلیل عجز از پرداخت در زندان به سر میبرند را به همراه داشته و با توجه به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه، میتواند کمک اقتصادی حیاتی برای این دسته از محکومین باشد.
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه به تأثیر اجتماعی عفو پرداخت و گفت: آزادی زندانیان چه مالی و چه کیفری، منجر به کاهش جمعیت کیفری زندانها میشود و از باب جرمشناسی نیز همواره آثار مثبتی در جامعه دارد و همچنین موجب بازگشت زندانیان به آغوش خانواده و جامعه و فراهم سازی فرصتی برای آغاز دوبارهی زندگی سالم در جامعه برای آنها خواهد شد.
ترویج فرهنگ بخشش و گذشت در جامعه مهمترین نتیجه فرهنگی عفو اخیر است
القاصی به نتایج فرهنگی این عفو نیز اشاره کرد و گفت: مهمترین نتیجه فرهنگی این اقدام، ترویج فرهنگ بخشش و گذشت در جامعه است که نشأت گرفته از احکام و تعالیم عالیه اسلامی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران، بازگشت زندانی به کانون خانواده یا تسهیل در این بازگشت را از اهداف اصلی دستورالعمل عفو توصیف کرد و افزود: بهرهمندی مددجویان از عفو بر خانواده زندانیان نیز آثار مهمی به همراه دارد که اولین اثر آن بازگشت آرامش روانی برای شخص زندانی، همسر، فرزندان، والدین و نزدیکان اوست و رهایی از افسردگیهای اعضای چنین خانوادههایی جز با بازگشت فرد زندانی به کانون خانواده میسر نیست.
وی، آثار اقتصادی آزادی مددجویان، به ویژه برای زندانیان مرد و یا حتی زنان (در فقدان همسر)، نیز بسیار مشهود و مفید عنوان کرد و افزود: آزادی از زندان فرصت اشتغال مجدد و کسب درآمد برای امرار معاش خانواده را به همراه دارد که از جمله آثار مثبت و حیاتی این عفو است. همچنین، بخشودگی جزای نقدی که پیشتر به آن اشاره گردید اثر مستقیم اقتصادی بر خانوادهها به همراه دارد.
وجود سه ویژگی ممتاز در تفاوتهای عفو اخیر با عفوهای سال گذشته
رئیس کل دادگستری تهران، سه نکته کلیدی را از جمله ویژگی ممتاز در تفاوتهای عفو اخیر با عفوهای سال گذشته برشمرد: اولاً، شمول عفو بر مجازات شلاق که در سنوات گذشته کمتر شاهد آن بودهایم، ثانیاً، تسهیلات بیشتری برای محکومیتهای امنیتی پیشبینی شده، به ویژه آن دسته از محکومیتهایی که تا پنج سال به دلایلی اجرا نشدهاند و سوم که از مهمترین تفاوتها میباشد، عفوهای قبلی کمتر شامل تخفیف در مجازات جرایم درجه یک و یا مجازاتهای حداکثری میشدند، در حالی که در قسمت "ت" دستورالعمل اخیر با لحاظ یک درجه تخفیف برای اینگونه محکومین، شاهد رهایی از اجرای مجازات در این احکام هستیم.