باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا اسحاقی شامگاه یکشنبه در دیدار با خانواده‌ شهدا و مجروحان حادثه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده متهمان حادثه، اظهار کرد: این افراد تحت پیگرد قانونی قرار دارند و احکام محکومیت برای آنان صادر شده و پلیس نیز مطابق قانون، تابع مراجع ذی‌صلاح است.

وی با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص)، که به تازگی از آن عبور کرده ایم به وحدت مثال‌زدنی مردم سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: اتحاد و همبستگی مردم بلوچ، شیعه، سنی، کرد و عرب سرمایه‌ای بزرگ برای امنیت و انسجام ملی است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان صبوری، ایثار و گذشت مردم استان را ستود و عنوان کرد: این روحیه در تمام نقاط سیستان و بلوچستان جاری است و همگان از آن الگو می‌گیرند.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به رشادت‌های مردم ایران در برابر هجمه نظام استکباری اشاره کرد و گفت: همدلی امروز مردم در مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از مظلومان، برگ زرینی در تاریخ ایثار و مقاومت است.

سردار اسحاقی خدمتگزاری به مردم را بزرگ‌ترین افتخار نیروی انتظامی دانست و تصریح کرد: پلیس، خود را خادم مردم خوب و خون‌گرم سیستان و بلوچستان می‌داند و در اجرای احکام قانونی، با نهایت دقت و مسوولیت‌پذیری عمل می‌کند.

وی از تلاش‌های علمای دینی به‌ویژه مولوی عبدالحمید اسماعیل رهی و مجموعه دارالعلوم در ایجاد فضای وحدت و همدلی طی ماه‌های گذشته قدردانی کرد و گفت: این تلاش‌ها نقش مهمی در آرام‌سازی فضا و تقویت انسجام اجتماعی داشته است.

منبع: ایرنا