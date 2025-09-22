نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631\u067e\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0646\u06a9\u0627\u0628\u0646 \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u06c0 \u062e\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0686\u0634\u0645\u0647 \u06a9\u06cc\u0644\u0647 \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0646\u062c\u0627\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n