اولین جراحی پارشیل نفرکتومی جهت خروج توده سرطانی کلیه در بیمارستان سیدالشهداء (ع) شهرستان فارسان با موفقیت انجام شد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر محمد باقری وانانی جراح کلیه و مجاری ادراری و ارولوژیست گفت: اولین جراحی پارشیل نفرکتومی جهت خروج توده سرطانی کلیه برای خانم ۷۰ ساله در بیمارستان سیدالشهداء (ع) شهرستان فارسان با موفقیت انجام شد. 

وی افزود: این بیمار با توده سرطانی در کلیه سمت راست به بیمارستان مراجعه کرده بود.

باقری اضافه کرد: پس از بررسی‌ها، معاینه و تشخیص بیماری در اسرع وقت عمل خارج نمودند توده  در بیمارستان سیدالشهداء (ع) فارسان صورت گرفت.

به گفته وی؛ ارائه خدمات درمانی با تعرفه دولتی در این بیمارستان از خروج بیمار به شهرها و استان های مجاور جلوگیری کرده است.

