باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه در یک دورهمی خاطرات اوایل دهه ۷۰ در دبیرستان شهید باهنر را بازخوانی کردند.

در این دورهمی حدود ۲۵ دانش آموزان با وجود داشتن زن و فرزند و مو‌های سفید، شیطنت‌ها، پشت میزنشستن و حضور و غیاب آن دوران را تکرار کردند.

آنها از این که معلمانشان و همدیگر را پس از سال‌های می‌دیدند خوشحال بودند.

معلمان نیز با حضور در پای تخته برای دانش آموزان شیمی، فیزیک و ادبیات تدریس کردند تا خاطرات آن روز‌ها بار دیگر زنده شود.

این دور همی به مدت دو ساعت ادامه داشت و دانش آموزان در کنار معلمان خود دوران خوش آغاز سال تحصیلی را مرور کردند.