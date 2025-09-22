دانش آموزان ۳۵ سال پیش مدرسه‌ای در مراغه شیرینی و لذت بازگشایی مدارس در اول مهر را مرور کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه در یک دورهمی خاطرات اوایل دهه ۷۰ در دبیرستان شهید باهنر را بازخوانی کردند.

در این دورهمی حدود ۲۵ دانش آموزان با وجود داشتن زن و فرزند و مو‌های سفید، شیطنت‌ها، پشت میزنشستن و حضور و غیاب آن دوران را تکرار کردند.

آنها از این که معلمانشان و همدیگر را پس از سال‌های می‌دیدند خوشحال بودند.

معلمان نیز با حضور در پای تخته برای دانش آموزان شیمی، فیزیک و ادبیات تدریس کردند تا خاطرات آن روز‌ها بار دیگر زنده شود.

این دور همی به مدت دو ساعت ادامه داشت و دانش آموزان در کنار معلمان خود دوران خوش آغاز سال تحصیلی را مرور کردند.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، دورهمی فرهنگی
خبرهای مرتبط
آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه امید تبریز
برگزاری مراسم جشن شکوفه‌ها در آذربایجان شرقی
نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف در آخرین روز تابستان در کلیبر
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه
عشایر کلیبر نسبت به کوچ فوری و انتقال دام‌ها به مناطق امن اقدام کنند
اهدای کیف و نوشت افزار به دانش آموزان ۳ شهر جنوب آذربایجان شرقی
پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان بهزیستی هشترود
برگزاری جشن شکوفه‌ها در مدارس آذربایجان شرقی
آخرین اخبار
پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان بهزیستی هشترود
اهدای کیف و نوشت افزار به دانش آموزان ۳ شهر جنوب آذربایجان شرقی
عشایر کلیبر نسبت به کوچ فوری و انتقال دام‌ها به مناطق امن اقدام کنند
برگزاری جشن شکوفه‌ها در مدارس آذربایجان شرقی
بارش برف در آخرین روز تابستان در کلیبر
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه