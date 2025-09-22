سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بن از برداشت بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم سفید در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - فرشاد مختاریان گفت: برداشت گل‌کلم سفید از ۱۰ هکتار اراضی کشاورزی شهر یانچشمه شهرستان بن آغاز شد.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش تولیدات کشاورزی و تنوع در کشت محصولات صیفی در منطقه اجرا شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن افزود: پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم سفید از این سطح برداشت شود.

مختاریان اضافه کرد: شرایط اقلیمی مساعد و کیفیت بالای خاک یانچشمه باعث شده تا این منطقه یکی از نقاط مستعد برای تولید گل‌کلم سفید باشد و انتظار می‌رود محصول برداشت‌شده علاوه بر تأمین نیاز بازار‌های محلی، به بازار‌های خارجی نیز صادر شود.

به گفته وی؛ گل‌کلم سفید دارای مقادیر بالایی از ویتامین C، آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد معدنی است که نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سلامتی عمومی ایفا می‌کند.

وی افزود:  برنامه‌ریزی‌هایی برای تحقق سطح زیر کشت گل‌کلم سفید در سال‌های آینده در دستور کار قرار دارد و این امر با ادامه حمایت‌ها و استقبال کشاورزان تحقق می‌یابد.

