فرشاد مختاریان گفت: برداشت گل‌کلم سفید از ۱۰ هکتار اراضی کشاورزی شهر یانچشمه شهرستان بن آغاز شد.



وی افزود: این طرح با هدف افزایش تولیدات کشاورزی و تنوع در کشت محصولات صیفی در منطقه اجرا شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن افزود: پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم سفید از این سطح برداشت شود.

مختاریان اضافه کرد: شرایط اقلیمی مساعد و کیفیت بالای خاک یانچشمه باعث شده تا این منطقه یکی از نقاط مستعد برای تولید گل‌کلم سفید باشد و انتظار می‌رود محصول برداشت‌شده علاوه بر تأمین نیاز بازار‌های محلی، به بازار‌های خارجی نیز صادر شود.

به گفته وی؛ گل‌کلم سفید دارای مقادیر بالایی از ویتامین C، آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد معدنی است که نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سلامتی عمومی ایفا می‌کند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌هایی برای تحقق سطح زیر کشت گل‌کلم سفید در سال‌های آینده در دستور کار قرار دارد و این امر با ادامه حمایت‌ها و استقبال کشاورزان تحقق می‌یابد.