مردم برخی مناطق کلیبر در آخرین روز از تابستان شاهد بارش رحمت الهی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - در حالی که هنوز تابستان به پایان نرسیده و پاییز آغاز نشده است بارش برف برخی مناطق کلیبر را سفید پوش کرد.

 

 

 

 

برچسب ها: پاییز زودرس ، بارش برف و باران
