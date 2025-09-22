عارف آقاسی در استقلال جای خود را به عارف غلامی می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته‌های اخیر از سوی مدافعانش اشتباهات زیادی را متحمل شد و نتایج ضعیفی گرفت تا جایی که آرمین سهرابیان از این تیم کنار گذاشته شد و شب گذشته هم عارف آقاسی در فهرست مازاد قرار گرفت و البته خودش هم مدعی شد دیگر نمی‌تواند به استقلال کمک کند.

به نظر می‌رسد با شرایط فوق و با توجه به سنگینی روزبه چشمی که نسبت به سال‌های قبل طراوت لازم را ندارد استقلال در خط دفاع ۳ گزینه دارد.

رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی احتمالا بعد از آمادگی کامل مدافع ثابت استقلال خواهد بود و در کنار او عارف غلامی می‌تواند قرار بگیرد البته استقلالی‌ها در این پست سامان فلاح را نیز در اختیار دارند.

باید دید استقلال که درجنبه تهاجمی موفق بوده است می‌تواند در دفاع هم به انسجام برسد که اگر این اتفاق بیفتد استقلال در این فصل یکی از بهترین فصل‌های اخیرش را سپری می‌کند.

برخی معتقدند مشکل استقلال بازیکنان دفاعی نیستند بلکه سیستم تهاجمی ساپینتو باعث شده است که این تیم در دفاع شکننده باشد.

