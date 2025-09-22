فرمانده انتظامی رشت از آمادگی کامل پلیس برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: اجرای طرحهای پاکسازی اطراف مراکز آموزشی، افزایش تیمهای گشت انتظامی در مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار پلیس است.
او با تأکید بر اینکه پلیس جهت تأمین و برقراری امنیت و آسایش خیال دانش آموزان و والدین تدابیر ویژهای اتخاذ کرده است، افزود: افزایش تیمهای گشت انتظامی محسوس و نامحسوس پلیس در خیابانهای مواصلاتی به مدارس اجرای طرحهای پاکسازی و ارتقاء امنیت اجتماعی به منظور مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری اراذل و اوباش و افراد معلوم الحال در اطراف و مسیرهای منتهی به مدارس، استقرار تیمهای گشت انتظامی پلیس در زمان بازگشایی و تعطیلی مدارس از برنامههای است که در سطح شهرستان رشت اجرا میشود.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: برخورد قاطع با مزاحمان خیابانی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از مهمترین محورهای طرحهای پلیس در بازگشایی مدارس خواهد بود.
سرهنگ روشن قلب همچنین از آمادگی پلیس برای ارائه مشاوره در تمام مدارس سطح شهرستان رشت خبر داد و گفت: این مشاورهها در زمینه چالشهای اجتماعی از جمله مواد مخدر، رابطه ناسالم و سایر مواردی که بنا به درخواست مدیران مدارس به صورت اعزام کارشناسان انتظامی از سوی معاونت اجتماعی انتظامی استان گیلان به مدارس و برگزاری کلاسهای آموزشی ارائه میشود.
او با اشاره به انجام اقدامات همه جانبه و استفاده از تمام توان و ظرفیت پلیس برای تأمین امنیت دانش آموزان افزود: همکاری شهروندان و والدین پلیس را در خدمت رسانی بهتر به مردم یاری خواهد کرد.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان