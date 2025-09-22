مدیرکل هواشناسی استان البرز از ورود سامانه بارشی از اواخر دوشنبه تا چهارشنبه به استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی آبی مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به ورود سامانه بارشی از منطقه البرز مرکزی به استان گفت: این سامانه از اواخر وقت دوشنبه فعال میشود و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. در برخی ساعات، بهویژه در نیمه شمالی استان و ارتفاعات انتظار بارش پراکنده، رعد و برق، وزش باد لحظهای شدید و گردوخاک میرود.
وی همچنین با بیان اینکه احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز وجود دارد، افزود: این پدیده میتواند منجر به اختلال در تردد جادهای و ریزش سنگ در مناطق کوهستانی شود. از شهروندان خواسته میشود ضمن رعایت نکات ایمنی از سفرهای غیرضروری به خصوص در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانهها خودداری کرده و از توقف و اتراق در بستر مسیلها خودداری کنند.
حقی آبی تأکید کرد که دستگاههای امدادی و خدماتی باید آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی مانند ریزش سنگ و سیلابهای ناگهانی را داشته باشند و برای دریافت بهروزترین اطلاعات و هشدارها مردم به منابع رسمی هواشناسی مراجعه کنند.
وی گفت: مرکز بارشهای استان در نیمه شمالی و ارتفاعات البرز پیشبینی شده است و در شرایط ناپایدار جوی تمهیدات لازم توسط مسئولان اندیشیده شود تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.