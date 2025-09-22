باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ با حضور معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و دبیر شورای فنبازار ملّی ایران، نخستین جلسه شورای راهبری فنبازار منطقهای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجّه به نقش مؤثر فنبازارها در مشاوره و همچنین تبادل اطلاعات تکنولوژی مراکز تحقیقی و پژوهشی با کارآفرینان و سرمایهگذاران، دفتر فنبازار منطقهای چهارمحال و بختیاری با محوریت این شرکت و حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افتتاح شد.
حمید غفاری با اشاره به اهداف اساسی فنبازارها افزود: مهمترین وظیفه فنبازار منطقهای چهارمحال و بختیاری، مدیریت اطّلاعات متناسب با نیازهای فناوری استان بهمنظور تسهیل در تبادل فنآوری و سپس ارائه خدمات به جامعهی هدف خواهد بود.
وی اضافه کرد: راهاندازی فنبازار منطقهای چهارمحال و بختیاری از نتایج تفاهمنامه فیمابین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و پارک فناوری پردیس است که تحت نظارت فنبازار ملّی ایران و در تعامل با مراکز و مجامع فناوری مستقر در استان فعالیت میکند.